Как открыть закрытую фисташку?

Фисташки чаще всего продаются в скорлупе. Как правило, она легко снимается так как на ней есть трещина, поддев которую легко очистить орех. Об удобстве позаботилась сама природа: при полном созревании у 70−90 процентов плодов оболочка лопается самостоятельно по естественным причинам. По этой трещине определяют зрелость самого ореха.