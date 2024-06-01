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Как открыть закрытую фисташку?

Стоматологи не рекомендуют раскалывать орехи зубами.

Источник: unsplash

Фисташки чаще всего продаются в скорлупе. Как правило, она легко снимается так как на ней есть трещина, поддев которую легко очистить орех. Об удобстве позаботилась сама природа: при полном созревании у 70−90 процентов плодов оболочка лопается самостоятельно по естественным причинам. По этой трещине определяют зрелость самого ореха.

Очистить орех от полуоткрытой скорлупы сможет любой, но некоторые орехи остаются в закрытом состоянии, и часто попадаются в упаковке. Как почистить закрытую фисташку — в материале aif.ru.

Как почистить закрытые фисташки?

Один из способов — просушить плоды в разогретой духовке. Под воздействием температуры скорлупа расколется и легко очистится. Предварительно можно замочить орехи в воде.

Чтобы открыть закрытую фисташку без трещины, применяют щипцы, предназначенные специально для колки орехов. Если такого приспособления нет, можно воспользоваться чеснокодавилкой или обычными плоскогубцами. Подойдет и молоток — главное, не перестараться, чтобы не разбить плод в крошку.

Если в фисташке есть хотя бы маленькая трещинка, то ее можно расколоть с помощью другой половинки скорлупки. Нужно ее поместить ребром в щель закрытой фисташки и провернуть.

Скорлупа заменяет здесь ключик, как для колки ореха макадамия. Для этого подойдет и монетка.

Стоматологи же не рекомендуют раскалывать орехи зубами. Ни натуральные зубы, ни имплантаты не рассчитаны на такую нагрузку. Скорлупа фисташки достаточно твердая и может нанести вред, повредив эмаль, сам зуб или десну.