Практически у всех людей есть ведущая рука — так определяются правши и левши, ведущая нога — та, которой человек отбивает футбольный мяч. Но не только конечности человека могут доминировать: ведущими еще могут быть ухо и глаз. Как определить, какой глаз у человека ведущий — в материале aif.ru.
Что такое ведущий глаз?
Ведущий глаз, еще может называться доминирующий, преобладающий, превалирующий — глаз, функционально преобладающий при бинокулярном зрении — способности одновременно четко видеть изображение предмета обоими глазами, определяет «Большая медицинская энциклопедия» под редакцией Бориса Петровского.
Доминирующий глаз не всегда тот, который имеет лучшую остроту зрения. Ведущим является тот глаз, который пропускает через себя чуть больший объем информации в визуальную область головного мозга и точнее передает сведения о местоположении объектов.
«Ведущим глазом нейтрализуются нечеткие детали изображений подчиненного глаза, а при разделении полей зрения обоих глаз он обеспечивает более отчетливое видение предмета, чем подчиненный глаз», — сказано в энциклопедии.
Как определить свой ведущий глаз?
Для определения ведущего глаза необходимо пройти простой тест:
- Выберите предмет на расстоянии пяти метров от вас, например, выключатель, вазу, часы на стене или просто узор обоев.
- Вытяните руки, из ладоней сделайте домик и соедините большие пальцы, чтобы образовался треугольный просвет.
- Через получившееся отверстие посмотрите на выбранный предмет двумя глазами. Объект должен располагаться в центре треугольника.
- Закройте сначала один глаз, затем другой. Вы увидите, что при закрывании одного из глаз, объект остается неподвижным, а при закрывании второго — уходит за пределы «рамки».
- Если объект остается в центре, то ведущий глаз тот, которым вы смотрите. И наоборот, глаз не является доминирующим, если объект сместился в сторону.
Еще чаще всего преобладающим глазом люди смотрят в телескоп, микроскоп, глазок или замочную скважину.
Зачем нужно знать свой ведущий глаз?
Зная свой ведущий глаз, человек может улучшить результаты в спорте, например, в играх с мячом. Спортсмен будет более эффективно использовать возможности своего тела, чтобы сделать верный удар и визуализировать полет мяча по нужной траектории, если правильно встанет и повернет голову. Обладая этой информацией, можно увеличить меткость стрельбы.
Использование ведущего глаза, глядя в видоискатель фотоаппарата, создаст для фотографа точный образ будущего снимка. И наоборот, использование не доминирующего глаза приведет к небольшому смещению некоторых деталей вбок или за пределы кадра.
Это может быть необходимо при подборе очков, контактной оптики, перед лазерной коррекцией или хирургическим лечением.