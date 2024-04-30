Практически у всех людей есть ведущая рука — так определяются правши и левши, ведущая нога — та, которой человек отбивает футбольный мяч. Но не только конечности человека могут доминировать: ведущими еще могут быть ухо и глаз. Как определить, какой глаз у человека ведущий — в материале aif.ru.