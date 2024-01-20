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16:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Как оформить льготный проезд на электричку?

Для льготного проезда на электричках необходимо оформить безденежный билет.

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Источник: Агентство «Москва»

Льготники и дети не старше 7 лет для бесплатного проезда в электричке должны иметь безденежный билет. Для его получения необходимо подойди на кассу и показать удостоверение личности и документ, подтверждающий право на льготу. Для школьников в качестве подтверждения используется справка из образовательного учреждения.

Москвичам предварительно нужно обратиться в МФЦ и оформить социальную карту. Для этого потребуется паспорт, подтверждение права на льготы, фотография 3×4 и заявление. Учащимся такую карту часто оформляет школа по заявлению родителей (это можно сделать на mos.ru). Карту изготавливают в течение 30 дней. На это время выдается временный проездной и справка, дающая право покупать билеты со скидкой или получать их бесплатно.

Соцкарту нужно активировать в кассе пригородных поездов. После этого покупать льготный билет можно будет в кассе или автомате.

Можно ли оформить льготный билет онлайн?

Федеральные льготники, пользующиеся набором социальных услуг, могут оформить билеты в электронном виде в приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, эта возможность доступна школьникам и студентам из более чем полусотни регионов. При оформлении билета нужно указать ФИО, дату рождения и номер СНИЛС. После этого система сама находит льготу в базе данных Социального фонда России.

Как записать билет на социальную карту?

Жители Москвы и Московской могут записать безденежные билеты на социальную карту в кассах или в билетных автоматах на станциях с прямыми рейсами до московских вокзалов. Паспорт не понадобится, если записывать на карту билеты на электрички без указания места.

Для записи льготных билетов на социальную карту с помощью безналичного расчета владельцам мобильных телефонов (с операционной системой Android) достаточно приложить карту к задней крышке устройства, выбрать нужный тип билета, оплатить его и записать на карту.

Можно ли оформить льготный билет заранее?

В кассах «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК) бесплатные билеты оформляются в течение 7 дней до поездки, а в кассах Центральной ППК и Московско-Тверской ППК — в течение 10 дней до поездки.

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