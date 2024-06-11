Как не упасть с верхней полки в поезде?

Пассажиры поездов по-разному относятся к верхним полкам вагонов. Кто-то выбирает их, чтобы забраться повыше, чувствовать себя более уединенно и к тому же немного сэкономить (места на верхних полках часто стоят дешевле, чем на нижних в этих же вагонах). Некоторые же опасаются верхних полок из-за страха упасть во время сна.
Как безопасно ехать на верхней полке?
В большинстве современных поездов верхние полки вагонов оборудуются специальным откидывающимся поручнем, который предотвращает падение пассажира. В случае, если вам достался вагон старого образца, в котором поручни отсутствуют, следует попросить специальные ремни безопасности у проводника.
В прошлом, когда поручней на верхних полках не было, пассажиры нередко изобретали средства безопасности из подручных средств. Например, подкладывали свернутую одежду, одеяло или край матраса так, чтобы создать барьер, через который сложно было бы перекатиться.
Что касается детей, особенно младшего возраста и грудничков, для их безопасности в поезде разработаны специальные складные манежи. Они представляют собой прочные сетки, которые натягиваются между верхней и нижней полками. Такой манеж можно купить перед поездкой либо приобрести в поезде (необходимо заранее оставить заявку).
Какие верхние полки в вагоне самые безопасные?
Самыми безопасными местами в вагоне в отношении экстренного торможения считаются полки купе, расположенные против движения (т. е. ближе к голове состава), рассказали врачи в программе «Жить здорово!». Если поезд резко остановится или с чем-то столкнется, пассажиров таких полок прижмет к стене, в то время как люди с противоположных полок могут упасть.
Что касается боковых полок в плацкартных вагонах, эксперты советуют ложиться на них ногами в сторону движения. Такое положение при резком торможении или сходе поезда с рельс несет меньший риск получения серьезных, жизнеугрожающих травм. В ином случае, если пассажир лежит головой в сторону первого вагона, он может получить травму головы или перелом позвоночника.