Как не переплачивать двойную цену за тепло зимой?
Эксперт объяснила россиянам, что нужно делать.
Эксперт объяснила россиянам, что нужно делать.
По словам эксперта, для обогрева одного многоквартирного дома (МКД) требуется определенное количество тепла, в зависимости от субъекта РФ. Так, в декабре МКД на юге страны потребляет в течение месяца 300 гигакалорий, а на севере — 700.
«Открываются окна, и тепло теряется в объемах, требуемых для нагрева дома. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», — пояснила Вепрецкая, уточнив, что при открытых окнах в подъезде при температуре минус 15 достаточно одного часа, чтобы дом полностью остыл.
Сумма переплаты за отопление, в том числе из-за открытых окон в подъездах, по словам доцента базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрия Осянина, напрямую зависит от метража квартиры, наличия в ней счетчиков тепла и тарифов, установленных в конкретном субъекте РФ. «В среднем переплата составляет по каждой квартире от 150 до 400 рублей за квартал», — сказал он.
Как отметила Татьяна Вепрецкая, чтобы бороться с теплопотерей в местах общего пользования управляющие компании намеренно снимают с окон в подъезде ручки на весь отопительной период или ставят замки, чтобы их нельзя было открыть. Такие меры технический директор группы «Комфорт» Олег Тимко назвал необходимыми, потому что они позволят избежать промерзания и разрыва стояка отопления.
Источник: https://realty.ria.ru/