Как не переплачивать двойную цену за тепло зимой?

Как открытые окна в подъезде влияют на рост коммуналки?

По словам эксперта, для обогрева одного многоквартирного дома (МКД) требуется определенное количество тепла, в зависимости от субъекта РФ. Так, в декабре МКД на юге страны потребляет в течение месяца 300 гигакалорий, а на севере — 700.

«Открываются окна, и тепло теряется в объемах, требуемых для нагрева дома. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», — пояснила Вепрецкая, уточнив, что при открытых окнах в подъезде при температуре минус 15 достаточно одного часа, чтобы дом полностью остыл.

Сумма переплаты за отопление, в том числе из-за открытых окон в подъездах, по словам доцента базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрия Осянина, напрямую зависит от метража квартиры, наличия в ней счетчиков тепла и тарифов, установленных в конкретном субъекте РФ. «В среднем переплата составляет по каждой квартире от 150 до 400 рублей за квартал», — сказал он.

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