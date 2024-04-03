Как называется состояние, когда проснулся и уже устал?

Если у вас нет сил на домашние дела, работу, и даже сон не помогает, то причина может отправить вас к врачу. Такое состояние встречается достаточно часто и описано во многих научных работах, но его однозначного определения, классификации и описания до сих пор нет.
Что за состояние, когда всегда уставший?
Это астения — состояние, когда человек испытывает патологическую утомляемость. Она развивается без высокой нагрузки и не проходит даже после отдыха. Состояние может длиться месяцами, при этом сопутствующие симптомы — головная боль, боль в мышцах, ухудшение сна, раздражительность и нарушение пищеварения.
Человек с астенией не помнит того момента, когда чувствовал себя бодро.
Из-за чего бывает астения?
Астения может возникнуть от стресса, неврастении, синдрома вымогания, психастении и других расстройств вегетативной нервной системы. А еще синдром усталости может появится после перенесенной вирусной инфекции, например, после ковида.
Астения часто возникает на фоне болезни, потому что организм все силы бросает на восстановление, и нормальный уровень энергии может вернуться только через несколько месяцев. Но еще к астении могут привести биохимические изменения, такие как уменьшение уровня нейромедиаторов — серотонина, норадреналина, дофамина.
Еще причиной может стать нарушение сна или анемия. Но не выявлено ни одного вируса, который был бы связан с астенией напрямую.
Кто лечит астению?
В первую очередь, вам нужно обратиться к терапевту, который потом направит к узким специалистам. Астения заканчивается, как только решены проблемы со здоровьем.
Важно отличать усталость от астении. Хотя, по мнению руководителя отдела профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Вероники Шишковой, в случае усталости достаточно выспаться или сходить в отпуск.
«Астения — это патологическое состояние. Нагрузки, которые вызывают слабость, могут быть незначительными. Пациенты рассказывают: сел есть, к концу обеда так устал, как будто грузил что-то. Ничего не хочу, лежу с закрытыми глазами. Нет сил даже смотреть телевизор», — объясняет специалист.