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Как называется синдром, при котором «глупый» считает себя «умным»?

Когда человек с низким уровнем компетенции в какой-либо теме начинает мнить себя в ней знатоком, при этом делает ошибочные выводы и принимает неудачные решения, не осознавая свои ошибки и низкий уровень знаний — это когнитивное искажение, которое в психологии называется эффектом Даннинга — Крюгера (по именам психологов, описавших феномен в 1999 году). Иными словами, человек считает себя гораздо умнее, чем он есть на самом деле.

Источник: AP 2023

На первый взгляд все просто, Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер описывают нам глупого человека, но не спешите вешать ярлыки. Ведь называя кого-то глупым, а себя умным, человек сам демонстрирует эффект Даннинга — Крюгера в действии.

В чем на самом деле суть эффекта Даннинга — Крюгера?

Дело в том, что каждый человек в чем-то компетентен, а в чем-то нет, соответственно, он умен и глуп одновременно. Поэтому делить окружающих на «знатоков» и «дураков» — значит, заблуждаться об уровне собственной компетенции.

Например, человек работает экономистом, разбирается во всех нюансах и тонкостях профессии. При этом объем его собственных заблуждений в других областях знаний может быть достаточно велик, но зная об эффекте Даннинга — Крюгера, такой человек будет акцентировать внимание только на некомпетентности других в его сфере, но игнорировать (не замечать) силу своих заблуждений и тем более, если кто-то попытается ему на них указать.

Таким образом, люди склонны недооценивать свои слабые стороны и недостатки, завышая свои способности и обесценивая знания и навыки других. Отчасти эффект Даннинга — Крюгера некоторым образом перекликается с популярным афоризмом: «Я знаю, что ничего не знаю». Возможно, уяснив эту нехитрую «формулу», человек сможет избавиться от ложных убеждений и перестанет разделать всех на «умных» и «глупых».

В чем истоки таких заблуждений?

По мнению психологов, вера в свою исключительность характерна для людей с завышенной самооценкой: вокруг одни дураки, а я один умный. Такое восприятие мира может быть сформировано в детстве, когда родители захваливают умственные способности ребенка. С возрастом у него развивается завышенное самомнение, склонность переоценивать свои возможности, а также болезненная реакция на любые замечания и критику в свой адрес.