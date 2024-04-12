Как называется синдром, при котором «глупый» считает себя «умным»?

На первый взгляд все просто, Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер описывают нам глупого человека, но не спешите вешать ярлыки. Ведь называя кого-то глупым, а себя умным, человек сам демонстрирует эффект Даннинга — Крюгера в действии.
В чем на самом деле суть эффекта Даннинга — Крюгера?
Дело в том, что каждый человек в чем-то компетентен, а в чем-то нет, соответственно, он умен и глуп одновременно. Поэтому делить окружающих на «знатоков» и «дураков» — значит, заблуждаться об уровне собственной компетенции.
Например, человек работает экономистом, разбирается во всех нюансах и тонкостях профессии. При этом объем его собственных заблуждений в других областях знаний может быть достаточно велик, но зная об эффекте Даннинга — Крюгера, такой человек будет акцентировать внимание только на некомпетентности других в его сфере, но игнорировать (не замечать) силу своих заблуждений и тем более, если кто-то попытается ему на них указать.
Таким образом, люди склонны недооценивать свои слабые стороны и недостатки, завышая свои способности и обесценивая знания и навыки других. Отчасти эффект Даннинга — Крюгера некоторым образом перекликается с популярным афоризмом: «Я знаю, что ничего не знаю». Возможно, уяснив эту нехитрую «формулу», человек сможет избавиться от ложных убеждений и перестанет разделать всех на «умных» и «глупых».
В чем истоки таких заблуждений?
По мнению психологов, вера в свою исключительность характерна для людей с завышенной самооценкой: вокруг одни дураки, а я один умный. Такое восприятие мира может быть сформировано в детстве, когда родители захваливают умственные способности ребенка. С возрастом у него развивается завышенное самомнение, склонность переоценивать свои возможности, а также болезненная реакция на любые замечания и критику в свой адрес.