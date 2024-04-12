Как называется синдром, при котором «глупый» считает себя «умным»?

Например, человек работает экономистом, разбирается во всех нюансах и тонкостях профессии. При этом объем его собственных заблуждений в других областях знаний может быть достаточно велик, но зная об эффекте Даннинга — Крюгера, такой человек будет акцентировать внимание только на некомпетентности других в его сфере, но игнорировать (не замечать) силу своих заблуждений и тем более, если кто-то попытается ему на них указать.