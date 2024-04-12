Как называется синдром, когда считаешь себя во всем виноватым?

Постоянное чувство вины может быть причиной неуверенности в себе, тревожности, недовольства окружающими и жизнью в целом. Если человек считает себя во всем виноватым и это не дает ему покоя, приводит к нервным срывам, снижает качество жизни, то такое чувство вины считается патологией.
Комплекс вины означает стойкое убеждение, что человек сделал что-то не так или сделает что-то не так. Чрезмерное и неуместное чувство вины связано с рядом психических расстройств, включая депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это заболевание, вызывающее навязчивые мысли, которое могут привести к компульсивным действиям, в основе которых лежит страх перед опасностью. Нередко человек понимает бессмысленность и неэффективность такого поведения и пытается противостоять ему. При этом у человека даже не возникает разумной самокритики, что он на самом деле не виноват во всех своих бедах и неприятностях мира, но сама болезнь формирует сильное чувство вины.
Одной из форм посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), при котором пострадавшего человека преследует сильное чувство вины, поскольку он пережил экстремальное событие, например, несчастный случай, террористическое нападение, стихийное бедствие, эпидемию, войну, геноцид, является чувство вины выжившего (также известное как синдром концентрационного лагеря, вина уцелевшего или синдром Холокоста). Под синдромом выжившего понимается чувство вины, которое возникает у человека, избежавшего серьезной опасности.
Какие причины способствуют развитию чувства вины?
Существует ряд различных факторов, которые могут способствовать возникновению комплекса вины. Среди них:
Тревога. Если вы испытываете сильную тревогу, вы, скорее всего, будете негативно оценивать свои действия, что приведет к чувству вины.
Детский опыт. Дети, выросшие в семьях, где их заставляют чувствовать, что они сделали что-то не так, могут испытывать затяжное чувство вины.
Культура. Человек может испытывать чувство вины, если совершает действия, противоречащие культурным нормам.
Религия. Некоторые религиозные традиции полагаются на чувство вины как на способ указать на то, что человек сделал что-то не так.
Социальное давление: если человек считает, что другие люди осуждают его за то, что он сделал.
Как проявляется чувство вины?
Существует множество различных форм, которые могут способствовать возникновению комплекса вины:
- естественная вина: если человек действительно совершил проступок и чувствует себя виноватым из-за того, что сделал.
- неадаптивная вина. Иногда люди чувствуют вину за вещи, которые находятся вне их контроля. Например, они могут чувствовать вину за то, что не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить что-то. На самом деле они ничего не могли сделать, но они все равно испытывают сильные чувства сожаления, стыда и вины.
- негативные мысли. У каждого человека время от времени возникают негативные мысли и возникает чувство вины за них. Даже если даже человек не действует в соответствии с ними, он может бояться, что другие узнают об этих «плохих» мыслях.
- экзистенциальная вина. Этот тип вины сосредоточен на таких вещах, как вина за несправедливость или вина за то, что вы не живете в соответствии со своими принципами. Один из типов экзистенциальной вины известен как вина выжившего. Люди испытывают комплекс вины, потому что у них все хорошо, а у других дела обстоят плохо.
Как избавиться от постоянного чувства вины?
Самый действенный способ — это психотерапия. Чтобы самому разобраться в проблеме, следует отмечать при каких обстоятельствах и с какими людьми чаще всего возникает чувство вины. Нужно проводить аутотренинг, напоминать себе, что ситуация была в прошлом и сейчас обстоятельства изменились. Нужно почаще говорите себе, что не существует идеального мира, идеальных ситуаций и идеальных людей. Нужно начать мыслить позитивно и перестать соответствовать чужим ожиданиям. Также нужно поменьше обращать внимания на то, как на вас реагируют другие. Нужно ставить цели и достигать их, несмотря ни на что.