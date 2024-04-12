Как называется синдром, когда считаешь себя во всем виноватым?

Комплекс вины означает стойкое убеждение, что человек сделал что-то не так или сделает что-то не так. Чрезмерное и неуместное чувство вины связано с рядом психических расстройств, включая депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это заболевание, вызывающее навязчивые мысли, которое могут привести к компульсивным действиям, в основе которых лежит страх перед опасностью. Нередко человек понимает бессмысленность и неэффективность такого поведения и пытается противостоять ему. При этом у человека даже не возникает разумной самокритики, что он на самом деле не виноват во всех своих бедах и неприятностях мира, но сама болезнь формирует сильное чувство вины.