Как называется синдром, когда не видишь свои успехи?

Некоторые люди не верят в то, что они заслужили собственный успех, что могут просить достойные деньги за работу и называться профессионалами. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, им кажется, что все их достижения — это случайность, что им удалось оказаться в нужное время в нужном месте и они смогли ввести других в заблуждение, создав образ более умного и компетентного человека. Так выглядят люди с синдромом самозванца.