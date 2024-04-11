Как называется синдром, когда не видишь свои успехи?

Некоторые люди не верят в то, что они заслужили собственный успех, что могут просить достойные деньги за работу и называться профессионалами. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, им кажется, что все их достижения — это случайность, что им удалось оказаться в нужное время в нужном месте и они смогли ввести других в заблуждение, создав образ более умного и компетентного человека. Так выглядят люди с синдромом самозванца.
Что такое синдром самозванца?
В 1978 году вышла статья психологов Паулины Клэнс и Сюзанны Аймс «Синдром самозванца у женщин с высоким уровнем достижений: динамика и терапевтическая интервенция», в которой впервые появился термин «синдром самозванца». Он определялся следующим образом:
«Внутреннее ощущение сомнения в своих интеллектуальных способностях, которое особенно часто встречается среди женщин с высоким уровнем достижений». Это исследование было проведено на основе психотерапевтической работы с 150 женщинами из академической среды, которые несмотря на высокие достижения настаивали на том, что они на самом деле на так умны, как кажется, и что они смогли ввести в заблуждение окружающих.
Синдром самозванца не считается психическим расстройством и не содержится в МКБ-10 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра, принятая ВОЗ) и DSM-5 (номенклатура психических расстройств, которая используется в США). Клэнс отмечала, что не считает синдром самозванца патологической болезнью, направленной на саморазрушение, скорее оно представляет собой состояние, мешающее психологическому благополучию человека. В настоящее время синдром самозванца изучают не только в рамках психологии, но и других дисциплин, а также в контексте бизнес психологии и психологии управления.
Как распознать синдром самозванца?
Специалисты выделяют следующие основные признаки синдрома самозванца:
- неспособность признать свои достижения, способности, интеллект или квалификацию;
- постоянное ощущение сомнения в своей профессиональной пригодности;
- уверенность, что успех произошел случайно, а не благодаря талантам и стараниям;
- ощущение страха быть разоблаченным в некомпетентности;
- постоянный страх неудачи и чувство вины;
- завышенные требования к себе;
- фокус исключительно на неудачах или не том, что удалось не так хорошо, как могло бы, и обвинение в этом только себя.
Откуда берется синдром самозванца?
До сих пор нет единого мнения среди специалистов относительно того, является ли синдром самозванца личностной характеристикой либо вариантом аффективного состояния, с которым каждый может столкнуться в большей или меньшей степени в определенный момент времени.
Если рассматривать это явление как личностную особенность, то истоки ее формирования стоит искать в раннем детстве. В частности, к развитию синдрома самозванца могут приводить ситуации, когда родители не давали положительной реакции на старания или успехи ребенка либо требовали только высокого результата, например, учебы исключительно на пятерки.
Также синдром самозванца часто рассматривается как феномен, сформированный в определенный момент времени, когда в обществе важно быть социально успешным, реализоваться в профессиональной области, в личной жизни и соответствовать определенным стандартам в различных сферах. Наибольшую актуальность эта проблема приобрела с развитием соцсетей, где многие открыто делятся событиями своей жизни, часто представляя ее в сильно ретушированном свете. Поэтому, если раньше синдром самозванца проявлялся в основном в профессиональной сфере, то сейчас он затрагивает различные области жизни, например материнство.
Как избавиться от синдрома самозванца?
Если вы чувствуете, что страдаете синдромом самозванца и он сильно мешает, можно обратиться к психологу. Существует множество техник, помогающих минимизировать проявления этого синдрома. Например, рекомендуется выписать все свои навыки и умения на лист бумаги, не занижая свои заслуги. Либо разбить лист на две колонки и записать в первую ответы на вопрос «чем для меня полезен синдром самозванца, какую выгоду я от него получаю?», а во вторую — «что у меня отнимает этот синдром, чем я жертвую ради него?». Такие письменные практики нагляднее показывают истинную картину.
Также психологи советуют записать все негативные мысли и установки, которые возникают в голове во время «приступов» синдрома самозванца (например, «я плохой специалист»). Напротив каждого утверждения следует записать другое — противоположное и позитивное («я хороший специалист»). В дальнейшем, когда негативные установки дадут о себе знать, следует мысленно менять их на противоположные. Сначала придется прилагать для этого определенные усилия, но в дальнейшем это начнет происходить автоматически, и позитивные оценки заменят самокритику.