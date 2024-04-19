Как называется, когда слово вертится на языке, а вспомнить не можешь?

Однозначного мнения на этот счет нет. Однако большинство связывает возникновение прескевю с особенностями работы памяти: если какая-то информация нужна лишь время от времени, то мозг создает и оставляет «на поверхности» ярлыки, за которые ее можно будет «вытащить» при необходимости. Бывает так, что ассоциация сохраняется, а само слово проваливается слишком глубоко.