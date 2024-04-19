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Как называется, когда слово вертится на языке, а вспомнить не можешь?

Эту ситуацию Чехов описал в рассказе «Лошадиная фамилия».

Источник: Freepik

Внезапный словесный ступор впервые описал психолог Уильям Джеймс в 1880 году — впоследствии в феномене забытых слов разбирался даже Зигмунд Фрейд, а Беннет Шварц, как пишут в открытых источниках, иллюстрировал его произведением А. П. Чехова «Лошадиная фамилия». Во французском языке неспособность вспомнить знакомое слово называется presque vu — «почти увиденное», прескевю, в английском — «tip-of-the-tongue» — на кончике языка, а русские говорят: «вертится на языке».

Почему возникает прескевю?

Однозначного мнения на этот счет нет. Однако большинство связывает возникновение прескевю с особенностями работы памяти: если какая-то информация нужна лишь время от времени, то мозг создает и оставляет «на поверхности» ярлыки, за которые ее можно будет «вытащить» при необходимости. Бывает так, что ассоциация сохраняется, а само слово проваливается слишком глубоко.