​Как называется болезнь, когда боишься выйти из дома?

Боязнь выйти на улицу называется агорафобия: от греческого греч. agore — рыночная площадь, phobos — страх. Впервые как патологию этот страх описал Карл Вестфаль в 1871 году. Изучением агорафобии занимался австрийский психиатр Зигмунд Фрейд. Он определил, что существуют два типа агорафобии: легкий и тяжелый. Люди с легкой формой этого расстройства испытывают страх при выходе на улицу, но все же могут совершать это действие без посторонней поддержки. В случае тяжелой формы агорафобии пациенты избегают выходов на улицу в одиночестве, чтобы защитить себя от страха.