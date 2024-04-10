​Как называется болезнь, когда боишься выйти из дома?

Боязнь выйти на улицу называется агорафобия: от греческого греч. agore — рыночная площадь, phobos — страх. Впервые как патологию этот страх описал Карл Вестфаль в 1871 году. Изучением агорафобии занимался австрийский психиатр Зигмунд Фрейд. Он определил, что существуют два типа агорафобии: легкий и тяжелый. Люди с легкой формой этого расстройства испытывают страх при выходе на улицу, но все же могут совершать это действие без посторонней поддержки. В случае тяжелой формы агорафобии пациенты избегают выходов на улицу в одиночестве, чтобы защитить себя от страха.
Что такое агорафобия?
В словаре иностранных слов А. Н. Чудинова (1910) агорафобия определена как нервная болезнь; боязнь места, пространства. М. Попов в своем Словаре иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке (1907) объяснял, что агорафобия — это боязнь открытых, пустых и безлюдных площадей. В Толковом словаре психиатрических терминов агорафобию причисляют к разновидностям навязчивых страхов.
Боязнь выйти из дома включена в международную классификацию болезней — агорафобии присвоен код F40.0. Ее относят к тревожно-фобическим отклонениям. Современное понимание агорафобии включает в себя навязчивый страх покидать знакомое и безопасное место пребывания, как правило, дом. Выход за пределы этого места вызывает у пациента множество необоснованных навязчивых страхов и беспокойств, таких как страх перед транспортом, страх перед сердечным приступом, страх перед потерей сознания на улице, страх перед толпой, страх перед потерей дороги домой и многое другое.