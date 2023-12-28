Как можно улучшить работу мозга за три минуты?

Низкоинтенсивные тренировки под ритмичную музыку улучшают память, внимание и в целом повышают мыслительный процесс. Об этом сообщает научное издание «Neuroscience» со ссылкой на исследование японских ученых из Университета Цукубы.

Под какую музыку ученые рекомендуют тренироваться?

Авторы исследования уверены, лучше всего тонизирует мозг такое музыкальное направление, как грув (от англ. groove — выемка, желобок, паз). Эта ритмическая музыка, создаваемая игрой музыкантов-барабанщиков, гитаристов и клавишников. Грув-ритм (groove rhythm), по мнению ученых, дает ощущение синхронизация движений тела и ритмов музыки, вызывая у человека чувство удовольствия, возбуждения, и как следствие — приводит к улучшению его когнитивных способностей.

Отмечается, что всего за три минуты прослушивания такой «раскачивающей» музыки активизируется работа префронтальной коры головного мозга. Усилить эффект помогают аэробные тренировки низкой интенсивности.

В эксперименте приняли участие более 40 здоровых японцев в возрасте от 18 до 26 лет.