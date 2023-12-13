Как мотивировали советских пионеров для борьбы с хулиганами

Исследователь МГПУ Борис Куприянов изучил динамику феномена борьбы с хулиганами по центральному печатному органу пионерии — материалам газеты «Пионерская правда». Целью исследователя была реконструкция дискурса борьбы пионеров с «социально неодобряемыми» элементами — хулиганами. Издание Naked Science со ссылкой на МГПУ сообщает, что в анализе были использованы публикации за период 1958—1966 годы, в которых противопоставлялись положительные персонажи («рассказывают о дружбе, помогают милиции») и отрицательные — разного рода нарушители.

Пионер выступал как активный «водящий» в поисках злодеев, отражая таким образом традиционные дворовые игры детей типа «казаки-разбойники». Он ищет, преследует, осаливает, то есть разоблачает и наказывает хулиганов. А те уворачиваются от наказания. Куприянов считает, что «дискурс “Пионерской правды” заимствует схемы из форматов совместных занятий крестьянской общины».

В статьях описывается романтический образ идеального пионера с исключительно положительными чертами, который активно помогает бороться за порядок в стране. Этот скромный, добрый, отзывчивый подросток не может пройти мимо чужой беды, не выделяется среди сверстников, но в решающий момент становится смелым и решительным. Он может пойти на конфликт ради защиты слабых или ради высоких идеалов. Так создавался образ эталона, примера для подражания. Юные пионеры должны были равняться на таких скромных героев-общественников ради борьбы за светлое коммунистическое будущее.

Параллельно пресекалась любая инициатива, не одобренная и не проконтролированная старшими товарищами. Например, в статьях описан случай, как школьники сами организовали «военное общество» для борьбы с хулиганами. Но эта инициатива была пресечена, взрослые использовали ее в своих целях, а затем отстранили лидера-подростка. Результаты данного дискурс-анализа позволяют лучше понять механизмы идеологического воздействия на юных читателей тех лет через прессу и как навязывалась школьникам необходимость борьбы с хулиганами.

Нарушители же были разными. Антагонистами истории могли стать как школьные хулиганы, так и настоящие преступники. Их поведение квалифицируется как социально неодобряемое, не соответствующее нормам. При этом они ведут себя трусливо, не готовы отвечать за содеянное — «прячутся», «убегают», «уворачиваются» от ответственности и наказания. И наконец, хулиганы априори объявляются врагами «светлого будущего», в котором для них в нем нет и не может быть места.

Таким образом создавалась упрощенная, черно-белая дихотомия между позитивными и негативными героями, которые боролись друг с другом и вовлекали в процесс юных читателей. Лозунг «Хулигана мы в коммунизм не возьмем» отражала миссию «очищения» будущего светлого общества. Согласно марксистско-ленинской доктрине, коммунизм — это идеальное бесклассовое общество будущего. В этом контексте пионеры изображаются авангардом, передовым отрядом строителей светлого будущего. Их миссия — «очищать» общество от всего вредоносного, отсталого, пережиточного.

Преступники и нарушители порядка как раз и причислялись к последнему. Фактически школьники призывались к искоренению и изоляции всех, кто не соответствует образцам «нового советского человека». И если изначально в 1950-е годы пионеры должны были активно участвовать в борьбе за общественный порядок, то уже в 1960-е годы вектор идеологической установки меняется. Теперь на первый план выходит именно учеба, послушание школьников, а их общественная активность объявляется второстепенной.

Недавнее исследование Новостей Mail.ru показало, хотят ли россияне вернуть «пионеров».

Олеся Маевская