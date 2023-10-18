Как менялись ледники в Альпах за последние 120 000 лет

Команда ученых из университетов Лозанны, Берна и Цюриха разработала компьютерную модель, которая реконструировала эволюцию ледников в Альпах с начала последнего ледникового периода. Симуляция показала, как во время циклов похолодания и таяния ледники формировали уникальный рельеф, испещренный долинами. Исследование опубликовано в журнале Journal of Glaciology.

Авторы использовали результаты комплексного моделирования климата для построения симуляции ледяного потока, учитывая накопление, динамику и таяние льда. «Нам потребовалось 6 лет, чтобы правильно настроить наши климатические и гляциологические (ледяные) модели и, наконец, получить данные, которые мы наблюдаем в реальности», — написали ученые.

Чтобы проверить точность своих результатов, исследователи использовали необычные данные — морены и беспорядочные валуны, оставленные при отступлении ледников, которые показывают, какие области в прошлом были покрыты льдом и когда он растаял. Однако невозможно проследить данные дальше, чем на 24 тысячи лет назад — последний максимум ледников.

Авторы поясняют, что тот ледниковый пик уничтожил все предыдущие свидетельства, но, основываясь на точности модели, они создали видео с эволюцией ледников за последние 12 тысяч лет. Новое исследование позволит понять влияние климата на ледники в прошлом и точнее прогнозировать последствия глобального потепления для региона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259492&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно ученые предложили защищать ледники с помощью отражающей пленки. Так замедлится таяние и уменьшится нагрузка на озоновый слой.