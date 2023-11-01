Как изменились требования к выполнению домашних заданий школьниками?
Минпросвещения выпустило обновленные методические рекомендации, которые прописывают объем и время выполнения домашних заданий школьниками.
Минпросвещения выпустило обновленные методические рекомендации, которые прописывают объем и время выполнения домашних заданий школьниками.
Институт стратегии развития образования (ИСРО) разработал обновленные Методические рекомендации по организации домашней работы обучающихся. Согласно документу, домашнюю работу можно выполнять самостоятельно, в паре, в группе или с участием родителей (законных представителей) во внеучебное время.
В соответствии с рекомендациями, домашняя работа может быть в виде письменных и устных, практических и творческих заданий, проектных, исследовательских работ, в том числе выполняемых в цифровой образовательной среде, и является продолжением работы в классе.
Домашние задания могут выполняться с использованием электронных средств с соблюдением требований СанПин:
Объем домашних заданий определяется учителем, исходя из принципов разумности, целесообразности, с учетом динамики работоспособности школьников в течение недели, возрастных возможностей и норм СанПиН:
Домашнее задание не может превышать ½ от объема работы, выполненной на уроке.
Согласно документу, не рекомендуется давать домашние задания на праздничные дни и на каникулы, а в начальной школе и в 5 — 6 классах — на выходные дни.
В 7 — 11 классах допустимы домашние задания на выходные дни, направленные на повторение и систематизацию полученных знаний, в объеме, не превышающем ½ установленных СанПиН норм.
Домашние задания на каникулы не задаются, при этом школы могут рекомендовать детям прочесть книги из списка литературы для самостоятельного чтения.
В период отсутствия ребенка в школе по причине болезни домашние задания можно не выполнять, говорится в рекомендациях.
В Минпросвещения рекомендуют давать на выполнение трудоемких домашних заданий, например, написание сочинения или подготовку доклада, не менее семи календарных дней.