Как изменились требования к выполнению домашних заданий школьниками?

Институт стратегии развития образования (ИСРО) разработал обновленные Методические рекомендации по организации домашней работы обучающихся. Согласно документу, домашнюю работу можно выполнять самостоятельно, в паре, в группе или с участием родителей (законных представителей) во внеучебное время.

В соответствии с рекомендациями, домашняя работа может быть в виде письменных и устных, практических и творческих заданий, проектных, исследовательских работ, в том числе выполняемых в цифровой образовательной среде, и является продолжением работы в классе.

Домашние задания могут выполняться с использованием электронных средств с соблюдением требований СанПин:

для учащихся 1 — 2-х классов — не более 20 минут.

3 — 4-х классов — не более 25 минут.

5 — 9-х классов — не более 30 минут.

10 — 11-х классов — не более 35 минут.

Какой должен быть объем домашних заданий?

Объем домашних заданий определяется учителем, исходя из принципов разумности, целесообразности, с учетом динамики работоспособности школьников в течение недели, возрастных возможностей и норм СанПиН:

в 1 классе на выполнение не более 1 ч.

во 2 — 3 классах — не более 1,5 ч.

в 4 — 5 классах — не более 2 ч.

в 6 — 8 классах — не более 2,5 ч.

в 9 — 11 классах — не более 3,5 ч.

Домашнее задание не может превышать ½ от объема работы, выполненной на уроке.

В каких случаях учителя не задают домашние задания?

Согласно документу, не рекомендуется давать домашние задания на праздничные дни и на каникулы, а в начальной школе и в 5 — 6 классах — на выходные дни.

В 7 — 11 классах допустимы домашние задания на выходные дни, направленные на повторение и систематизацию полученных знаний, в объеме, не превышающем ½ установленных СанПиН норм.

Что с домашними заданиями на каникулы?

Домашние задания на каникулы не задаются, при этом школы могут рекомендовать детям прочесть книги из списка литературы для самостоятельного чтения.

Нужно ли школьникам выполнять домашнее задание во время болезни?

В период отсутствия ребенка в школе по причине болезни домашние задания можно не выполнять, говорится в рекомендациях.

Сколько времени отводится на выполнение трудоемких заданий?

В Минпросвещения рекомендуют давать на выполнение трудоемких домашних заданий, например, написание сочинения или подготовку доклада, не менее семи календарных дней.