Учимся бороться с завистью: советы психолога

«Первым делом полезно определить природу зависти, разложив чувство на составляющие его эмоции», — поясняет психолог.
Самый частый случай — это комбинация злости и обиды из-за несправедливости внешней среды по отношению к личности.
Здесь, по мнению эксперта, замешан ряд общих факторов: базовое отсутствие гарантий и справедливости в сложной системе социальных отношений, принцип случайности. А также частные факторы, например, личные симпатии руководства к конкретным людям и равнодушие к другим.
Психика человека нуждается в том, чтобы наперед просчитывать варианты развития событий. Когда же человек сталкивается с ситуацией, где практически невозможно повлиять на свое будущее, возникает чувство бессилия и беспомощности, за которыми следует агрессия, обида, иногда и явное проявление злости.
Если человек делает попытки разобраться в ситуации, понять, на что он может повлиять, а на что — нет, тогда становится легче.
Появляется возможность выбора. Распутав клубок эмоций и найдя выход из субъективно переживаемого «тупика», человек почувствует себя лучше.
Ещё один вариант — конфликт возможностей и притязаний. К примеру, человеку очень хочется быть как кто-то, получать те же преференции от жизни, что и его ориентир: руководитель, известный блогер, беззаботный путешественник, очень красивый человек.
Но здесь личность сталкивается с собственными ограничениями, которые не позволяют перейти на желаемый уровень, и также могут возникнуть очень неприятные эмоции: фрустрация, слабость, отверженность.
Подобно предыдущему примеру, здесь тоже необходимо учитывать общие факторы случайности, на которые никто в мире повлиять не может, и дополнить анализ разбором тех элементов, которые находятся в сфере влияния притязающего на что-то человека.
Важно не упускать блок сложностей и препятствий, с которыми каждый день сталкивается тот, кто уже достиг искомого положения. Ведь в состоянии идеализации, люди часто закрывают глаза на эти аспекты, воспринимая лишь бенефиты той позиции, без оценки рисков и обязательств.
«Разобравшись с плюсами и минусами желаемой позиции, а также с собственными ресурсами, становится ясно, сколько сил и лет потребуется на достижение желаемого. В ходе этой работы часто корректируются притязания, когда становится понятной “цена вопроса” для личности», — заключила Олеся Толстухина.