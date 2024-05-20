Учимся бороться с завистью: советы психолога

Зависть — это чувство, которое сообщает человеку о том, что что-то в жизни идёт не так, а постоянное разочарование может приводить к негативному восприятию действительности. Чтобы избавиться от зависти, надо провести ревизию эмоций по отношению к проблемным ситуациям и наметить выход из тупиковых сценариев жизненного пути. Об этом рассказала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.