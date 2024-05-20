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Учимся бороться с завистью: советы психолога

Зависть — это чувство, которое сообщает человеку о том, что что-то в жизни идёт не так, а постоянное разочарование может приводить к негативному восприятию действительности. Чтобы избавиться от зависти, надо провести ревизию эмоций по отношению к проблемным ситуациям и наметить выход из тупиковых сценариев жизненного пути. Об этом рассказала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Источник: Freepik

«Первым делом полезно определить природу зависти, разложив чувство на составляющие его эмоции», — поясняет психолог.

Самый частый случай — это комбинация злости и обиды из-за несправедливости внешней среды по отношению к личности.

Например, некто продвигается по карьере легче и быстрее, хотя не делает больше работы или не является более компетентным сотрудником.

Здесь, по мнению эксперта, замешан ряд общих факторов: базовое отсутствие гарантий и справедливости в сложной системе социальных отношений, принцип случайности. А также частные факторы, например, личные симпатии руководства к конкретным людям и равнодушие к другим.

Психика человека нуждается в том, чтобы наперед просчитывать варианты развития событий. Когда же человек сталкивается с ситуацией, где практически невозможно повлиять на свое будущее, возникает чувство бессилия и беспомощности, за которыми следует агрессия, обида, иногда и явное проявление злости.

Если человек делает попытки разобраться в ситуации, понять, на что он может повлиять, а на что — нет, тогда становится легче.

Олеся Толстухина
психолог

Появляется возможность выбора. Распутав клубок эмоций и найдя выход из субъективно переживаемого «тупика», человек почувствует себя лучше.

Ещё один вариант — конфликт возможностей и притязаний. К примеру, человеку очень хочется быть как кто-то, получать те же преференции от жизни, что и его ориентир: руководитель, известный блогер, беззаботный путешественник, очень красивый человек.

Но здесь личность сталкивается с собственными ограничениями, которые не позволяют перейти на желаемый уровень, и также могут возникнуть очень неприятные эмоции: фрустрация, слабость, отверженность.

Подобно предыдущему примеру, здесь тоже необходимо учитывать общие факторы случайности, на которые никто в мире повлиять не может, и дополнить анализ разбором тех элементов, которые находятся в сфере влияния притязающего на что-то человека.

Оценив объем необходимых вложений для достижения желаемой позиции, человеку следует так же оценить и собственные возможности, с учётом их потенциального роста.

Важно не упускать блок сложностей и препятствий, с которыми каждый день сталкивается тот, кто уже достиг искомого положения. Ведь в состоянии идеализации, люди часто закрывают глаза на эти аспекты, воспринимая лишь бенефиты той позиции, без оценки рисков и обязательств.

«Разобравшись с плюсами и минусами желаемой позиции, а также с собственными ресурсами, становится ясно, сколько сил и лет потребуется на достижение желаемого. В ходе этой работы часто корректируются притязания, когда становится понятной “цена вопроса” для личности», — заключила Олеся Толстухина.