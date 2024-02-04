Как и где ИТ-специалисты могут подать заявку на отсрочку от службы в армии?

До 6 февраля 2024 года сотрудники ИТ-компаний могут через сервис «Госуслуги» подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
«Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», — пояснили в ведомстве.
Кто может получить отсрочку?
Сотрудники аккредитованных ИТ‑компаний, которые подходят под следующие условия:
- мужчины с гражданством РФ;
- возраст — от 18 до 30 лет;
- работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня;
- есть высшее образование по специальностям из перечня;
- работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва (компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года).
При этом в ведомстве уточнили, что требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Проверить, состоит ли компания в списке аккредитованных, можно здесь.
Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста.
Сколько раз ИТ-компания может подавать списки сотрудников на отсрочку от армии?
В ведомстве сообщили, что от одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования.
Кто и когда принимает решение об отсрочке?
Заявление ИТ-специалиста, оформленное через «Госуслуги» (до 6 февраля), будет отправлено работодателю. Он получит данные, соберет список сотрудников и отправит их через «Госуслуги» в Минцифры (до 10 февраля). Затем список будет передан в Минобороны (до 2 марта). С 1 апреля по 15 июля решение по отсрочке примет призывная комиссия.
Должен ли ИТ-специалист посещать военкомат?
Чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно прийти в военкомат. Дата и время явки будут указаны в повестке. С собой нужно обязательно взять:
- паспорт;
- документ воинского учета;
- оригинал диплома о высшем образовании по специальности;
- оригиналы справок с мест работы в аккредитованных ИТ‑компаниях за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.
Когда в России стартует весенний призыв?
Весенний призыв для большинства молодых людей продлится с 1 апреля по 15 июля. Для жителей Крайнего Севера и других отдаленных местностей — с 1 мая по 15 июля. Эти сроки начала и окончания призывной кампании прописаны в ст. 25 ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». Как правило, они редко изменяются.