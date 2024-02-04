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Как и где ИТ-специалисты могут подать заявку на отсрочку от службы в армии?

В Минцифры объяснили, в какие сроки можно оформить ИТ-отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва.
Источник: РИА "Новости"

До 6 февраля 2024 года сотрудники ИТ-компаний могут через сервис «Госуслуги» подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.

«Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», — пояснили в ведомстве.

Кто может получить отсрочку?

Сотрудники аккредитованных ИТ‑компаний, которые подходят под следующие условия:

  • мужчины с гражданством РФ;
  • возраст — от 18 до 30 лет;
  • работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня;
  • есть высшее образование по специальностям из перечня;
  • работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва (компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года).

При этом в ведомстве уточнили, что требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Проверить, состоит ли компания в списке аккредитованных, можно здесь.

Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста.

Сколько раз ИТ-компания может подавать списки сотрудников на отсрочку от армии?

В ведомстве сообщили, что от одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования.

Кто и когда принимает решение об отсрочке?

Заявление ИТ-специалиста, оформленное через «Госуслуги» (до 6 февраля), будет отправлено работодателю. Он получит данные, соберет список сотрудников и отправит их через «Госуслуги» в Минцифры (до 10 февраля). Затем список будет передан в Минобороны (до 2 марта). С 1 апреля по 15 июля решение по отсрочке примет призывная комиссия.

Должен ли ИТ-специалист посещать военкомат?

Чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно прийти в военкомат. Дата и время явки будут указаны в повестке. С собой нужно обязательно взять:

  • паспорт;
  • документ воинского учета;
  • оригинал диплома о высшем образовании по специальности;
  • оригиналы справок с мест работы в аккредитованных ИТ‑компаниях за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

Когда в России стартует весенний призыв?

Весенний призыв для большинства молодых людей продлится с 1 апреля по 15 июля. Для жителей Крайнего Севера и других отдаленных местностей — с 1 мая по 15 июля. Эти сроки начала и окончания призывной кампании прописаны в ст. 25 ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». Как правило, они редко изменяются.