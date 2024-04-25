Как говорить правильно — «в Пасху» или «на Пасху»?

Слово происходит от греческого pascha, где означает «избавление». В этот язык оно попало из арамейского, который был одним из основных ближневосточных языков, и там у этого слова было немного другое значение — «исход». В свою очередь, арамейское слово восходит к древнееврейскому pēsah. Этот глагол первоначально означал «хpомать», а затем приобрел значение «проходить мимо», «оставить нетронутым». Иудейская Пасха или Песах отмечается в память исхода еврейского народа из Египта. В христианстве Пасха означает «прехождение от смерти к жизни».