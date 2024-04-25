Как говорить правильно — «в Пасху» или «на Пасху»?

В этот день принято молиться, а на стол ставят куличи, крашеные яйца и творожную пасху. А как правильно говорить об этом празднике по правилам русского языка?
Почему Пасху так назвали?
Слово происходит от греческого pascha, где означает «избавление». В этот язык оно попало из арамейского, который был одним из основных ближневосточных языков, и там у этого слова было немного другое значение — «исход». В свою очередь, арамейское слово восходит к древнееврейскому pēsah. Этот глагол первоначально означал «хpомать», а затем приобрел значение «проходить мимо», «оставить нетронутым». Иудейская Пасха или Песах отмечается в память исхода еврейского народа из Египта. В христианстве Пасха означает «прехождение от смерти к жизни».
Почему Пасху отмечают каждый год в разные дни?
Традиционно Пасха должна отмечаться в ближайшее воскресенье, после первого полнолуния, которое наступает за весенним равноденствием. Если полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье. Праздник обычно выпадает на даты между 4 апреля и 8 мая.
У католиков и православных даты не совпадают из-за разных календарей. Католики встречают праздник раньше, по григорианскому календарю. Православные считают праздники по юлианскому календарю. Раз в несколько лет католическая и православная Пасха совпадают — такое было, например, в 2017 году.
Как правильно говорить — «на Пасху» или «в Пасху»?
По нормам русского языка, правильно говорить «в день Пасхи» или «на Пасху». При этом, Пасха — это правильное название, а «Паска» — просторечное. Еще есть пасха — блюдо из творога и масла, которое готовят на праздник. Оно имеет форму пирамиды и символизирует гору Голгофу, где распяли Иисуса. Это слово по правилам пишется с маленькой буквы.