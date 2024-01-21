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00:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Как готовил винегрет Эльдар Рязанов?

В фильмах Эльдара Рязанова еда играет особую роль, дополнительно характеризуя героев. Мы помним, что Оленька из «Служебного романа» добавляет в салат тёртое яблочко, а Ипполит из «Иронии судьбы…» считает гадостью заливную рыбу…

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Источник: РИА "Новости"

Сам же режиссёр обладал весьма приличным аппетитом и любил фантазировать на кулинарном поприще.

«Когда я снимал в Костроме “Жестокий романс”, мы жили в гостинице, где, кроме отвратительного винегрета, ничего не было. И я принялся его улучшать. Сначала я туда добавил крутые яйца, потом яблоки, потом сыр, нарезанный кусочками, потом грецкие орехи, а потом — всё, что можно было туда впихнуть. Но самое главное, я заменил заправку: я не заправлял постным маслом, заправлял своим соусом, который сам придумал».

Кстати, подобные вольности в отношении винегрета допускались всегда, так что режиссёр вполне в русле традиции.

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