Как готовил винегрет Эльдар Рязанов?

«Когда я снимал в Костроме “Жестокий романс”, мы жили в гостинице, где, кроме отвратительного винегрета, ничего не было. И я принялся его улучшать. Сначала я туда добавил крутые яйца, потом яблоки, потом сыр, нарезанный кусочками, потом грецкие орехи, а потом — всё, что можно было туда впихнуть. Но самое главное, я заменил заправку: я не заправлял постным маслом, заправлял своим соусом, который сам придумал».