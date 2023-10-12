Как драгоценные металлы попали в мантию Земли
И как это влияет на планету.
И как это влияет на планету.
Ученые из Йельского университета и Юго-Западного научно-исследовательского института (США) опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью о том, как золото, платина и другие драгоценные металлы попали в мелкие карманы в мантии Земли, а не глубоко в ядро планеты. В более широком смысле их теория предлагает понимание формирования планет во Вселенной.
Недавние исследования ученых со всего мира установили, что драгоценные металлы, такие как золото и платина, попали на Землю миллиарды лет назад после того, как ранняя протоземля столкнулась в космосе с большими телами размером с Луну. Событие оставило после себя залежи материалов, которые в итоге сформировали нашу планету. Но сам процесс все еще остается загадкой.
Помимо того, что золото и платина ценятся за их редкость, прочность и эстетическую красоту, они являются так называемыми «сидерофильными» элементами (от греч. sideros — «железо», philéo — «люблю»), которые вместе с железом участвуют в сложении ядер планет. С учетом их особенностей, эти металлы не должны были собираться на поверхности Земли или вблизи нее. И все же они это делают.
Новая работа авторов сосредоточена вокруг тонкой, «переходной» области мантии, где ее неглубокая часть плавится, а более глубокая остается твердой. Исследователи обнаружили, что эта грань обладает своеобразными динамическими свойствами, которые могут эффективно улавливать металлические компоненты и медленно доставлять их к остальной части мантии.
Ученые уверены, что этот процесс идет и по сей день, а остатки переходной области становятся «крупными областями с низкой скоростью сдвига» — структурами нижней части мантии Земли, прилегающими к внешнему ядру планеты, которые фактически являются геофизическими аномалиями. Исследователи заявили, что новая теория не только объясняет загадочные аспекты геохимической и геофизической эволюции Земли, но также подчеркивает впечатляющий временной промежуток формирования нашей планеты.
Недавно ученые исследовали «капсулу времени», заставшую зарождение Солнечной системы. Она «рассказала», что происходило с Солнечной туманностью в момент формирования звезды.
Олеся Маевская