Как драгоценные металлы попали в мантию Земли

Ученые из Йельского университета и Юго-Западного научно-исследовательского института (США) опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью о том, как золото, платина и другие драгоценные металлы попали в мелкие карманы в мантии Земли, а не глубоко в ядро ​​планеты. В более широком смысле их теория предлагает понимание формирования планет во Вселенной.