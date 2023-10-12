Как драгоценные металлы попали в мантию Земли

Ученые из Йельского университета и Юго-Западного научно-исследовательского института (США) опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью о том, как золото, платина и другие драгоценные металлы попали в мелкие карманы в мантии Земли, а не глубоко в ядро ​​планеты. В более широком смысле их теория предлагает понимание формирования планет во Вселенной.

Недавние исследования ученых со всего мира установили, что драгоценные металлы, такие как золото и платина, попали на Землю миллиарды лет назад после того, как ранняя протоземля столкнулась в космосе с большими телами размером с Луну. Событие оставило после себя залежи материалов, которые в итоге сформировали нашу планету. Но сам процесс все еще остается загадкой.

Помимо того, что золото и платина ценятся за их редкость, прочность и эстетическую красоту, они являются так называемыми «сидерофильными» элементами (от греч. sideros — «железо», philéo — «люблю»), которые вместе с железом участвуют в сложении ядер планет. С учетом их особенностей, эти металлы не должны были собираться на поверхности Земли или вблизи нее. И все же они это делают.

Новая работа авторов сосредоточена вокруг тонкой, «переходной» области мантии, где ее неглубокая часть плавится, а более глубокая остается твердой. Исследователи обнаружили, что эта грань обладает своеобразными динамическими свойствами, которые могут эффективно улавливать металлические компоненты и медленно доставлять их к остальной части мантии.

Ученые уверены, что этот процесс идет и по сей день, а остатки переходной области становятся «крупными областями с низкой скоростью сдвига» — структурами нижней части мантии Земли, прилегающими к внешнему ядру планеты, которые фактически являются геофизическими аномалиями. Исследователи заявили, что новая теория не только объясняет загадочные аспекты геохимической и геофизической эволюции Земли, но также подчеркивает впечатляющий временной промежуток формирования нашей планеты.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

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