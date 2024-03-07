Как долго простоит букет из сухоцветов?

Высушенные цветы и растения могут простоять несколько месяцев, но таким композициям необходим уход. Их следует хранить в сухом помещении и избегать размещения в ванной комнате или на кухне.
В отличие от свежих цветов, сухоцветам не нужна вода и обрезка стеблей, но их следует время от времени очищать от пыли. Смахнуть пыль с букета можно с помощью фена (холодным воздухом).
Стабилизированные цветы сохраняют цвет и форму, но при этом они не имеют запаха, так как во время сушки происходит испарение эфирных масел, которые придают цветам определенный аромат.
Как подольше сохранить сухоцветы?
Сухоцветы хорошо стоят при температуре от 18 до 22 градусов по Цельсию. Чтобы цветы не осыпались, избегайте резких перепадов температуры, так как они могут отрицательно повлиять на цвет и структуру высушенных цветов.
Слишком сухой воздух и высокие температуры также вредны сухоцветам — букет становится более хрупким и может начать осыпаться. Поэтому композиции рекомендуется размещать подальше от батарей и обогревателей.
Сухоцветы также желательно держать их подальше от прямых солнечных лучей, так как солнце может сделать цвета более блеклыми и выцветшими.