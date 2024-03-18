Как диета приводит к психическому расстройству и кто спасает жизни худеющих

А самостоятельно справиться с расстройством, особенно запущенным, почти невозможно. Психиатр рассказывает, что больной может длительное время не осознавать, что у него РПП. Девушка садится на диету, исключает какие-то продукты, а первые результаты похудения «вдохновляют» ее на продолжение. И в какой-то момент в голове срабатывает спусковой крючок, после которого остановиться уже невозможно. У нее искажается представление о собственном теле и еде: насколько бы она не похудела, этого будет недостаточно. Лет десять назад, во время предыдущего всплеска РПП, в одной из соцсетей была популярна группа «38 кг», где девушки чуть ли не с лупой выискивали на изнуренных телах с торчащими ребрами «жировые ловушки». Именно так развивается анорексия. А для булимии характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролем веса. Для того, чтобы еда не привела к набору массы, человек «отрабатывает» калории на беговой дорожке, вызывает рвоту или принимает слабительные. Некоторые пациентки не осознают, что дошли до крайней степени истощения, а кто-то понимает, но радуется этому. Торчащие бедренные кости, ключицы и впалые щеки вызывают у пациенток эстетическое наслаждение.