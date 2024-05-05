Как человек лучше высыпается — с подушкой или без

«Спать без подушки — опасно для здоровья позвоночника, мозгового кровообращения. Человек не может спать без подушки, потому что изгибы позвоночника устроены таким образом, что если человек будет спать на ровной поверхности, то шея примет очень неблагоприятную позицию, а в шее есть лордоз, который нужно подушкой поддерживать. Подушка обязана быть, и она должна быть индивидуальная, потому что люди все разные: ширина плеч разная, длина шеи разная, изгиб грудного отдела, поэтому нужно подобрать подушку именно под индивидуальное строение позвоночника. А если лечь на бок без подушки, то за счет широких плеч образуется сильный прогиб в шее, с другой стороны будет сильное натяжение — так делать нельзя. Надо подобрать себе хорошую подушку и ей пользоваться, тогда и шея болеть не будет, и головных болей по утрам», — пояснил эксперт программы Дмитрий Шубин.