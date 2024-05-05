Как человек лучше высыпается — с подушкой или без

Британские эксперты по матрасам рекомендуют спать без подушки. Они уверены, что при правильном выборе поверхности для сна с анатомическим строением лишние предметы не нужны. Об этом сообщает газета Bristol Post.
Эксперт по матрасам Ребекка Суэйн утверждает, что у сна без подушки множество преимуществ. Это может улучшить осанку, ослабить напряжение в шее и уменьшить головные боли. Специалист объясняет это тем, что подушки, особенно если они слишком высокие, жесткие или мягкие, создают дополнительную нагрузку на шею.
«Сон с подушкой может нарушить прямую ось позвоночника и шеи, создавая напряжение в мышцах. Если вы регулярно просыпаетесь с болью в шее и головными болями от напряжения, это может быть признаком того, что пора выбросить подушку. Сон на одном матрасе создает выравнивание между шеей и позвоночником, что может облегчить боль в шее».
Эксперт предлагает избавиться от подушки хотя бы на пару ночей и посмотреть на результат. Она уверена, что сон на гладком матрасе имеет ряд преимуществ: облегчение боли в шее, улучшение осанки, уменьшение головной боли, предотвращение появления морщин, расслабление мышц шеи, плеч, спины, а как следствие — улучшение сна.
Что думают российские врачи по поводу сна без подушки?
А вот российские врачи не согласны с мнением британских экспертов. Об этом рассказали телеведущая, терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена Малышева и невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово».
«Спать без подушки — опасно для здоровья позвоночника, мозгового кровообращения. Человек не может спать без подушки, потому что изгибы позвоночника устроены таким образом, что если человек будет спать на ровной поверхности, то шея примет очень неблагоприятную позицию, а в шее есть лордоз, который нужно подушкой поддерживать. Подушка обязана быть, и она должна быть индивидуальная, потому что люди все разные: ширина плеч разная, длина шеи разная, изгиб грудного отдела, поэтому нужно подобрать подушку именно под индивидуальное строение позвоночника. А если лечь на бок без подушки, то за счет широких плеч образуется сильный прогиб в шее, с другой стороны будет сильное натяжение — так делать нельзя. Надо подобрать себе хорошую подушку и ей пользоваться, тогда и шея болеть не будет, и головных болей по утрам», — пояснил эксперт программы Дмитрий Шубин.
С этим же мнением согласен рефлексотерапевт, мануальный терапевт, вертебролог, заслуженный врач России Андрей Кабычкин.
«Естественная кривизна в шейном отделе позвоночника, или лордоз, должна быть “заполнена” во время сна, чтобы сосуды снабжали мозг кровью, чтобы мозг не испытывал гипоксии. С точки зрения кровоснабжения головного и спинного мозга совершенно неправильно спать на ровной поверхности, поскольку это создает некомфортные условия для сонной артерии, позвоночной артерии, подключичной вены и других сосудисто-нервных сплетений. Кроме того, сон без подушки может привести к изменению правильной анатомии шейных позвонков и ущемлению нервных корешков. Чтобы этого не произошло, толщина подушки должна быть равна длине плеча — от шеи до плечевой кости», — эксперт рассказал в интервью радио Sputnik.
Кому вредно спать без подушки?
Как утверждает мануальный терапевт Андрей Кабычкин, сон без подушки противопоказан людям со следующими проблемами:
- шейный остеохондроз
- радикулопатия шейного отдела
- грыжи диска шейного отдела позвоночника
- сосудистые заболевания, связанные с позвоночной артерией
- головные боли (из-за гипоксии головного мозга)
Врач советует людям с перечисленными заболеваниями использовать не обычную подушку, а специальное ортопедическое изделие, размер и форма которого определяется индивидуально после консультации со специалистом.