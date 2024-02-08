​Как часто следует стирать пижамы и ночные рубашки?

Периодичность стирки также зависит от материала. Некоторые синтетические ткани, такие как полиэстер, имеют свойство впитывать пот, бактерии и жиры. Более того, нейлон, эластан и полиэстер, как магниты, притягивают пыль, что ускоряет процесс загрязнения. Именно поэтому пижамы из этих тканей желательно стирать не реже одного раза в 2−3 дня, тогда как пижамы из натуральных материалов нуждаются в стирке, в среднем, раз 3−4 дня.
При какой температуре стирать пижамы?
При стирке следует обратить внимание на бирку, где есть рекомендации по стирке и уходу. Как привило, пижамы и ночные рубашки можно стирать при 60 градусах. Если выбран более прохладный цикл, нужно убедиться, что моющее средство убивает бактерии. Также можно выбирать режим дополнительного ополаскивания, чтобы не было запаха порошка или другого стирального средства.
Как часто нужно стирать постельное белье?
Простыни, пододеяльники и наволочки нужно регулярно стирать, а матрасы, подушки и одеяла нуждаются в периодической чистке.
Как рассказала в интервью радио Sputnik младший научный сотрудник отдела токсикологии Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦ гигиены им. Эрисмана» Роспотребнадзора Маргарита Матросенко, в постельных принадлежностях и белье могут скапливаться мелкий сор, пот, перхоть, человеческие волосы и шерсть домашних животных. Эти частицы являются источниками опасных для здоровья аллергенов и в них могут жить пылевые клещи.
Редкая стирка постельного белья и несвоевременная чистка постельных принадлежностей могут становиться причиной раздражения слизистых оболочек, насморка, слезотечения, оказывать негативное влияние на иммунную систему и приводить к развитию аллергических реакций, к формированию астмы.
По словам эксперта, постельное белье необходимо стирать не реже одного раза в неделю. Для эффективной стирки необходимо выбирать температурный режим около 60−70°С.
Источник: https://radiosputnik.ru.