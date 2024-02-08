​Как часто следует стирать пижамы и ночные рубашки?

Периодичность стирки также зависит от материала. Некоторые синтетические ткани, такие как полиэстер, имеют свойство впитывать пот, бактерии и жиры. Более того, нейлон, эластан и полиэстер, как магниты, притягивают пыль, что ускоряет процесс загрязнения. Именно поэтому пижамы из этих тканей желательно стирать не реже одного раза в 2−3 дня, тогда как пижамы из натуральных материалов нуждаются в стирке, в среднем, раз 3−4 дня.