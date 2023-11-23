Как часто нужно затачивать коньки?

Коньки, как и любой спортивный инвентарь, нуждаются в регулярном уходе.

Частоту заточек коньков определить невозможно, поскольку все зависит от частоты катания, качества льда и от качества самого лезвия.

Если вы катаетесь 5−10 раз за зиму на хорошем льду, то, скорее всего, можете поточить коньки один раз перед сезоном.

Как определить, что коньки затупились?

Если коньки начинают проскальзывать, плохо тормозить, терять равновесие — их пора заточить. О том, что коньки затупились, также свидетельствуют сколы или зазубрины на гранях лезвий.

Самый простой способ проверить, нуждаются ли их коньки в заточке, — аккуратно провести верхнюю часть ногтя большого пальца вниз по бокам лезвия. Если лезвие острое, оно немного поцарапает поверхность ногтя, а если для этого нужно приложить усилие, то коньки пора точить.

Затачивать коньки нужно по мере необходимости, т. к. любое лезвие рассчитано на определенное число заточек. Если затачивать коньки слишком часто, лезвия придется выбрасывать. Обычно коньки больше изнашиваются на внутренних краях, так как их больше и интенсивно импользуют на поворотах и остановках. Чтобы лезвия меньше тупились, следует при перемещении до льда надевать на коньки защитные пластиковые чехлы.

Как выбрать глубину желоба заточки?