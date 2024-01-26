Как часто нужно менять разделочную доску?
Поврежденная доска — рассадник микробов.
Поврежденная доска — рассадник микробов.
Частота смены разделочных досок зависит от материала, из которого они изготовлены, а также от состояния доски. В общем случае рекомендуется заменять разделочные доски каждые 3−6 месяцев или раньше, если на них появились признаки износа, повреждения или загрязнения.
Самые распространенные материалы для разделочных досок: дерево, пластик и стекло.
Наиболее безопасными являются доски из пластика высокого качества и стекла, так как они менее подвержены размножению бактерий. Плюс таких досок — их легко можно помыть и обеззаразить: руками или в посудомоечной машине. Однако следует выбирать доски из толстого и прочного материала, чтобы они не ломались и не трескались при использовании. Но и у них есть недостатки. Пластик не позволяет бактериям проникнуть внутрь доски, и они скапливаются в царапинах на поверхности — фактически они сразу попадают на любой продукт.
Согласно исследованию Consumer Reports (США), пластиковые и деревянные разделочные доски могут быть безопасными, если правильно ухаживать за ними и поддерживать их в чистоте.
Деревянные разделочные доски требуют более тщательного ухода, чем пластиковые, потому что дерево имеет пористую структуру, в которой могут скапливаться бактерии. Однако, правильно ухаживая за деревянной доской, можно минимизировать риски. Выбор твердых пород дерева, таких как дуб или бук, делает доску более долговечной и устойчивой к повреждениям, что важно для безопасности и гигиены при приготовлении пищи.
На кухне должно быть минимум две доски: одна для готовых продуктов, вторая — для сырых.
Промывание досок кипятком или специальными средствами для посуды поможет удалить остатки пищи и бактерии. Чтобы избавить доску от запаха и в некоторой степени обеззаразить, можно протирать ее лимонным соком, уксусом и содой. После мытья важно хорошо просушить доску, чтобы бактерии не размножались.
Обработка деревянной разделочной доски минеральным маслом помогает защитить ее от впитывания запахов и бактерий, а также сохранить ее в хорошем состоянии. Минеральное масло создает защитный слой на поверхности доски, предотвращая проникновение влаги и бактерий. Рекомендуется обрабатывать доску примерно раз в месяц или по мере необходимости.