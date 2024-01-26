Как часто нужно менять разделочную доску?

Частота смены разделочных досок зависит от материала, из которого они изготовлены, а также от состояния доски. В общем случае рекомендуется заменять разделочные доски каждые 3−6 месяцев или раньше, если на них появились признаки износа, повреждения или загрязнения.

Какие материалы для разделочных досок более безопасны?

Самые распространенные материалы для разделочных досок: дерево, пластик и стекло.

Наиболее безопасными являются доски из пластика высокого качества и стекла, так как они менее подвержены размножению бактерий. Плюс таких досок — их легко можно помыть и обеззаразить: руками или в посудомоечной машине. Однако следует выбирать доски из толстого и прочного материала, чтобы они не ломались и не трескались при использовании. Но и у них есть недостатки. Пластик не позволяет бактериям проникнуть внутрь доски, и они скапливаются в царапинах на поверхности — фактически они сразу попадают на любой продукт.

Согласно исследованию Consumer Reports (США), пластиковые и деревянные разделочные доски могут быть безопасными, если правильно ухаживать за ними и поддерживать их в чистоте.

Деревянные разделочные доски требуют более тщательного ухода, чем пластиковые, потому что дерево имеет пористую структуру, в которой могут скапливаться бактерии. Однако, правильно ухаживая за деревянной доской, можно минимизировать риски. Выбор твердых пород дерева, таких как дуб или бук, делает доску более долговечной и устойчивой к повреждениям, что важно для безопасности и гигиены при приготовлении пищи.

Как ухаживать за разделочными досками?

На кухне должно быть минимум две доски: одна для готовых продуктов, вторая — для сырых.

Промывание досок кипятком или специальными средствами для посуды поможет удалить остатки пищи и бактерии. Чтобы избавить доску от запаха и в некоторой степени обеззаразить, можно протирать ее лимонным соком, уксусом и содой. После мытья важно хорошо просушить доску, чтобы бактерии не размножались.