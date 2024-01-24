Как часто нужно менять поролоновые губки для мытья посуды?

Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports, на одном квадратном сантиметре использованной губки было обнаружено 362 различных вида бактерий. Плотность бактерий составила 45 миллиардов на квадратный сантиметр.
Поролоновые губки для мытья посуды следует менять раз в неделю. Губки из пористого поролона можно менять раз в 10−14 дней. В Роспотребнадзоре рекомендуют менять губку чаще, если губка внешне выглядит неприглядно.
Губки для мытья посуды могут содержать различные виды бактерий и микроорганизмов, в том числе бактерии семейства Enterobacteriaceae: Escherichia coli (E. coli) и Salmonella, которые могут вызывать пищевые отравления. Кроме того, в грязных губках присутствуют кишечные бактерии Enterococcus faecalis, бактерии из рода Pseudomonas, которые могут вызывать инфекции кожи и дыхательных путей. Влажная среда губки также может способствовать размножению дрожжей и грибков.
Нужно тщательно промывать и отжимать губку после ее использования — это поможет ограничить рост бактерий. Хранить губки нужно в открытой емкости, в сухом месте. Если оставить губку во влажной раковине, она будет высыхать дольше, что даст возможность бактериям размножаться.
Также важно использовать отдельные губки для мытья посуды, овощей и фруктов, раковины, кухонных поверхностей. Кроме этого, эксперты советуют заменить привычные губки синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно мыть, ошпаривать кипятком и дезинфицировать.