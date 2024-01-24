Как часто нужно менять поролоновые губки для мытья посуды?

Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports, на одном квадратном сантиметре использованной губки было обнаружено 362 различных вида бактерий. Плотность бактерий составила 45 миллиардов на квадратный сантиметр.

Как часто нужно менять губки для мытья посуды?

Поролоновые губки для мытья посуды следует менять раз в неделю. Губки из пористого поролона можно менять раз в 10−14 дней. В Роспотребнадзоре рекомендуют менять губку чаще, если губка внешне выглядит неприглядно.

Чем опасна грязная губка?

Губки для мытья посуды могут содержать различные виды бактерий и микроорганизмов, в том числе бактерии семейства Enterobacteriaceae: Escherichia coli (E. coli) и Salmonella, которые могут вызывать пищевые отравления. Кроме того, в грязных губках присутствуют кишечные бактерии Enterococcus faecalis, бактерии из рода Pseudomonas, которые могут вызывать инфекции кожи и дыхательных путей. Влажная среда губки также может способствовать размножению дрожжей и грибков.

Как снизить количество бактерий?

Нужно тщательно промывать и отжимать губку после ее использования — это поможет ограничить рост бактерий. Хранить губки нужно в открытой емкости, в сухом месте. Если оставить губку во влажной раковине, она будет высыхать дольше, что даст возможность бактериям размножаться.