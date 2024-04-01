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Как часто чистить матрас, чтобы спать без вреда для здоровья?

В кровати скапливаются бактерии и грязь, кроме того, могут завестись пылевые клещи.

Источник: Unsplash / CC0

На матрасе скапливаются бактерии и грязь. Все это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В кровати часто заводятся пылевые клещи, которые очень хорошо себя чувствуют в теплой и влажной среде.

Кто такие пылевые клещи?

Это микроскопические паразиты. Они обитают почти во всех жилищах и могут вызвать аллергию. Например, такой клещ является наиболее частой причиной аллергии у астматиков и даже может провоцировать развитие астмы у детей. Пылевые клещи есть там, где пыль. Причина появления: нерегулярная влажная уборка помещений, нагромождение вещей, залежи постельного белья или его редкая стирка и так далее.

Эти клещи не кусают человека. Но наибольшую опасность представляют отходы их жизнедеятельности, содержащие пищеварительные энзимы. Эти энзимы способствуют разрушению клеток человеческой кожи, в итоге иммунная система начинает срабатывать на них как на аллерген, провоцируя сильнейшую аллергическую реакцию.

Как избавиться от пылевых клещей?

Нужно делать регулярную уборку, снизить уровень влажности в помещении и не забывать проветривать. Избавляйтесь от старых и ненужных вещей и стирайте постельное белье каждую неделю.

Кстати, белье и матрасы можно выносить на улицу под солнечные лучи. Тогда паразиты погибнут.

Как часто нужно чистить матрас?

Эксперт по интерьерам спален Брайан Диллон рассказал о том, что есть исследования, согласно которым в матрасе живут до 10 млн бактерий. Во время сна человек потеет и вырабатывает другие телесные жидкости, которые создают среду, способствующую их росту.

Чистить матрас надо не реже одного раза в полгода. Также рекомендуется использовать защитный чехол для матраса.