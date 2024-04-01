Как часто чистить матрас, чтобы спать без вреда для здоровья?

Это микроскопические паразиты. Они обитают почти во всех жилищах и могут вызвать аллергию. Например, такой клещ является наиболее частой причиной аллергии у астматиков и даже может провоцировать развитие астмы у детей. Пылевые клещи есть там, где пыль. Причина появления: нерегулярная влажная уборка помещений, нагромождение вещей, залежи постельного белья или его редкая стирка и так далее.