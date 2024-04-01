Как часто чистить матрас, чтобы спать без вреда для здоровья?

На матрасе скапливаются бактерии и грязь. Все это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В кровати часто заводятся пылевые клещи, которые очень хорошо себя чувствуют в теплой и влажной среде.
Кто такие пылевые клещи?
Это микроскопические паразиты. Они обитают почти во всех жилищах и могут вызвать аллергию. Например, такой клещ является наиболее частой причиной аллергии у астматиков и даже может провоцировать развитие астмы у детей. Пылевые клещи есть там, где пыль. Причина появления: нерегулярная влажная уборка помещений, нагромождение вещей, залежи постельного белья или его редкая стирка и так далее.
Эти клещи не кусают человека. Но наибольшую опасность представляют отходы их жизнедеятельности, содержащие пищеварительные энзимы. Эти энзимы способствуют разрушению клеток человеческой кожи, в итоге иммунная система начинает срабатывать на них как на аллерген, провоцируя сильнейшую аллергическую реакцию.
Как избавиться от пылевых клещей?
Нужно делать регулярную уборку, снизить уровень влажности в помещении и не забывать проветривать. Избавляйтесь от старых и ненужных вещей и стирайте постельное белье каждую неделю.
Кстати, белье и матрасы можно выносить на улицу под солнечные лучи. Тогда паразиты погибнут.
Как часто нужно чистить матрас?
Эксперт по интерьерам спален Брайан Диллон рассказал о том, что есть исследования, согласно которым в матрасе живут до 10 млн бактерий. Во время сна человек потеет и вырабатывает другие телесные жидкости, которые создают среду, способствующую их росту.
Чистить матрас надо не реже одного раза в полгода. Также рекомендуется использовать защитный чехол для матраса.