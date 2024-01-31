Как царь собирал своих «монстров»

По информации www.kunstkamera.ru, 3 февраля 1718 года оглашен именной указ Петра I «О передаче родившихся монстров в каждом городе коменданту и о назначении за них платы и о штрафе за утайку». Плата за приносимых уродов составляла: человеческие — по 10 рублей, скотские и звериные — по 5, птичьи — по 3 рубля (за мертвых); за живых: человеческие — по 100 рублей, скотские и звериные — по 15, птичьи — по 7. В первое десятилетие после опубликования указа в Кунсткамеру стали поступать не только мертвые, но и живые люди с врожденными уродствами. Монстры жили при Кунсткамере: например, мужчина по имени Фома, ростом всего 126 см, у него на руках и ногах росло лишь по два пальца, похожих на клешни рака. Его, как и других людей с разными уродствами, показывали зрителям в качестве экспонатов. Надо сказать, что делалось это не потехи ради, а в частности и для того, чтобы развеять предрассудки о «детях дьявола». «Таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действия дьявольского через ведовство и порчу, чему быть невозможно. Ибо един Творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет, — писал Петр в одном из своих указов, — но от повреждения внутреннего, также от страха и мнения матернего во бремени, как тому есть примеры, чего испужается мать, такие знаки на дитяте бывают. Также когда ушибется или больна будет и прочее».