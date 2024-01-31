Как царь собирал своих «монстров»

Заспиртованные уродцы, эмбрионы и разные анатомические аномалии — далеко не вся экспозиция музея, как многие думают. На самом деле, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук, так теперь официально называется Кунсткамера, — один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Его коллекционные фонды насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения.
Как-то Петр Великий прогуливался по Васильевскому острову и вдруг увидел сосну, у которой одна из веток вросла в ствол и образовала странное кольцо. Дерево-монстр так удивило царя, что он тут же повелел сосну срубить и на этом месте заложить здание для будущего собрания удивительных редкостей. Так легенда объясняет факт появления музея. Но в действительности идея такого музея пришла в голову царю не из-за сосны с кривым стволом, а после путешествий по городам Европы. «Кунсткамера» в переводе с немецкого означает «комната искусства». Такие комнаты, или кабинеты редкостей, в которых содержались и выставлялись коллекции различных исторических и природных диковин, были при многих королевских дворах и в особняках европейской знати. Петра эти кабинеты удивили и очень заинтересовали. «Видел у доктора анатомию, вся внутренность разнята разно: сердце человеческое, легкое, почки… Жилы, которые в мозгу живут, — как нитки…», — из записей в дневнике царя во время его «великого посольства» по городам Голландии и Англии.
Начало коллекции
Вернувшись в Россию, Петра не покидала идея русского «кабинета редкостей». Первые диковины царь приобрел в 1716 году в Амстердаме. Коллекцию редких животных, раковин, рыб и насекомых, привезенных из дальних нидерландских колоний, ему продал аптекарь Альберт Себа. Зверь, похожий на еловую шишку, жаба, которая, «из своей спины щенят рожает», небольшой зверек, покрытый броней… И еще множество видов ящериц, змей, крокодилов, черепах, птиц из тропических стран. Вся коллекция была размещена в Людских палатах при Летнем дворце в Летнем саду. Помещение было названо на немецкий манер Кунсткамерой. Вот это событие, которое произошло в 1714 году, и считается датой основания музея.
В 1717 году уже было издано несколько указов о сборе коллекций по всему российскому государству. Да и в европейских странах, по распоряжению Петра, приобретались лучшие собрания редкостей и любопытных экспонатов, связанных с наукой, искусством и человеческой деятельностью.
Петровская коллекция стремительно росла, и для нее было решено построить специальное здание на стрелке Васильевского острова — «Палаты Санкт-Петербургской Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры». Оно было заложено в 1718 году. Строительством здания, которое сегодня является одним из главных памятников стиля «петровского барокко», занимался целый ряд архитекторов. Некоторые историки полагают, что Петр лично принимал участие в проекте. Первоначально строительством руководил архитектор Георг-Иоганн Маттарнови, после его смерти архитекторы сменяли друг друга. Считается, что башня Кунсткамеры по композиции схожа с Водовзводной башней Монетного двора в Берлине. А само здание напоминает голландские и северогерманские постройки того времени.
Кстати, с башней происходили разные метаморфозы. Заканчивал строительство архитектор Михаил Земцов, а в 1747 году в здании случился пожар, многое уничтоживший: в частности, статуи, олицетворявшие науки, деревянные конструкции крыши и обсерваторию, находившуюся в башне. В результате ремонтных работ того же времени исчезли фигурные фронтоны и высокая крыша, а верхнюю часть башни с армиллярной сферой (это прибор в виде, шара, состоящего из колец, изображающих важнейшие дуги небесной сферы экватор, эклиптику, горизонт) восстанавливать не стали. Интересно, что первоначальный облик строение приобрело только к 1950 году, когда башню все-таки достроили и вернули на вершину армиллярную сферу. В 1993 году обветшавшую сферу заменили новой, из титанового сплава. Указом президента РФ от 18.12.1991 здание отнесено к особо ценным объектам национального наследия России.
Как заманить в музей
Надо сказать, что здание Кунсткамеры на набережной Невы при жизни Петра было выстроено только вчерне, а вся коллекция хранилась и экспонировалась в Кикиных палатах (сохранились до нашего времени, ныне дом номер 9 по улице Ставропольской). В 1718 Александр Кикин был казнен за организацию побега из России царевича Алексея Петровича, а его дом взят в казну. В 1719—1727 годах здесь находились личная библиотека Петра и Кунсткамера — первый публичный музей России.
Когда Петр открыл Кунсткамеру в Кикиных палатах — для образования широких народных масс и популяризации науки — посетителей не было. Люди не знали, что это такое и зачем им туда идти. Тогда император придумал хитрый ход. Он отменил входную плату и распорядился угощать гостей рюмкой водки и сладкой выпечкой. Пошла молва, что «царь Петр угощает гостей Кунсткамеры водкой, а по залам гуляет безголовый скелет…». Открылась для посещения и библиотека Кунсткамеры — государь повелел пришедшим на выходе давать чашку кофе и «цукерброды» или рюмку водки. А тому, кто побогаче, — так и венгерского вина. Главному библиотекарю выдавались на все это по тем временам большие деньги — 200 рублей. И народ пошел.
После царских указов 1718 года, в которых предписывалось сдавать за плату в Кунсткамеру «каменья необыкновенные, кости человеческие и скотские, старые надписи на каменьях, железе или меди, старое ружье, посуду, все, что зело старо и необыкновенно», в музей стали поступать и экспонаты. Например, из Выборга прислали овцу с четырьмя глазами и двумя языками, из Тобольска — барашков с двумя туловищами, восемью ногами и тремя глазами, из Нижнего Новгорода — младенца с тремя ногами.
Анатомический раздел
Первые экспонаты для анатомической коллекции Петр I выкупил у голландского ученого и анатома Фредерика Рюйша, разработавшего новую методику консервации человеческих останков. Экспонаты собирались вовсе не для устрашения, а для популяризации медицины. Например, до сих пор в Кунсткамере хранится скелет и сердце великана Николая Буржуа — его рост был 227 см. Петр увидел его во Франции в 1717 году и пригласил на службу. Буржуа семь лет служил гайдуком Петра. Великан умер от сердечного приступа и был анатомирован.
Большую часть анатомической коллекции занимают мутации, несовместимые с жизнью: сросшиеся близнецы, животные с несколькими головами или лишними лапами, человеческие тела без конечностей или с хвостами. Эти препараты позволяли медикам исследовать аномалии тела и использовались в качестве научных наглядных пособий во время публичных лекций по анатомии.
По информации www.kunstkamera.ru, 3 февраля 1718 года оглашен именной указ Петра I «О передаче родившихся монстров в каждом городе коменданту и о назначении за них платы и о штрафе за утайку». Плата за приносимых уродов составляла: человеческие — по 10 рублей, скотские и звериные — по 5, птичьи — по 3 рубля (за мертвых); за живых: человеческие — по 100 рублей, скотские и звериные — по 15, птичьи — по 7. В первое десятилетие после опубликования указа в Кунсткамеру стали поступать не только мертвые, но и живые люди с врожденными уродствами. Монстры жили при Кунсткамере: например, мужчина по имени Фома, ростом всего 126 см, у него на руках и ногах росло лишь по два пальца, похожих на клешни рака. Его, как и других людей с разными уродствами, показывали зрителям в качестве экспонатов. Надо сказать, что делалось это не потехи ради, а в частности и для того, чтобы развеять предрассудки о «детях дьявола». «Таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действия дьявольского через ведовство и порчу, чему быть невозможно. Ибо един Творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет, — писал Петр в одном из своих указов, — но от повреждения внутреннего, также от страха и мнения матернего во бремени, как тому есть примеры, чего испужается мать, такие знаки на дитяте бывают. Также когда ушибется или больна будет и прочее».
Окружающий мир
Самый большой экспонат Кунсткамеры, сохранившийся до сих пор, императору подарили немцы. Понадобилось более трех лет, чтобы доставить его в Петербург. Готторпский (Большой академический) глобус везли на корабле, потом на подводах и на санях. Его еще называют первым в мире планетарием. Внутри изображены созвездия, и посетителям Кунсткамеры XVIII века разрешали войти внутрь шара и приобщиться к изучению астрономии. Интересна судьба этого экспоната. В 1747 году он сгорел во время пожара. Единственная сохранившаяся деталь этого первого глобуса ныне в экспозиции Кунсткамеры: дверь, украшенная геральдическим щитом Гольштейн-Готторпского герцогства. Глобус был восстановлен петербургскими механиками и инженерами в 1748—1752 годах. В 1942 году глобус был вывезен в Германию из Царского Села, а после Великой Отечественной войны в 1948 году возвращен Советскому Союзу. Для его размещения была заново отстроена башня Кунсткамеры, в которой глобус находится по настоящее время.
В XIX веке Кунсткамера была разделена на несколько музеев: Анатомический, Зоологический, Этнографический, Ботанический, Минералогический. В фонды вошло огромное количество экспонатов, собранных в экспедициях русских и зарубежных путешественников и исследователей. Сегодня в Кунсткамере хранятся посмертная маска Петра I и оттиск руки императора. Человека, который создал самый первый в России музей. И не только его.
Ноябрь 2012 г. Здание Кунсткамеры.
Елена Федотова