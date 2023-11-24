Как быть, если застройщик сдал квартиру меньшей площади?

Покупая строящееся жилье, человек, по сути, платит за то, чего еще не существует. Ведь до регистрации права собственности дольщик может требовать только одного — передать квартиру в определенный срок.

Неудивительно, что при получении ключей часто возникают претензии: от некачественного ремонта до размера жилья. Что делать, если застройщик сдал квартиру меньшей площади? Разбирался aif.ru.

Акт всему голова

«Приемку квартиры лучше осуществлять со специалистом и замерщиком. Он не только укажет на недочеты строительства, но и поможет произвести замеры помещения, — поясняет юрист Алла Георгиева. — Все недочеты квартиры, в том числе ее площадь, следует указать в акте приема-передачи». Однако, объясняет эксперт, даже если квартира принята без замера при приемке, определить реальную площадь можно и после подписания акта. Закон не ограничивает собственника в этом.

«Если окажется, что площадь квартиры меньше указанной в договоре, это говорит о нарушении обязательств одной из сторон. В этом случае покупатель может обратиться к застройщику с требованием о выплате ему компенсации за недостающие метры, то есть квартира обойдется дешевле», — говорит юрист.

По словам эксперта, основанием для перерасчета служат: акт приема-передачи и иные документы, которые зафиксировали реальную площадь квартиры.

«Как правило, застройщики в течение десяти дней возмещают недостающие метры в денежном эквиваленте, перечислив на расчетный счет покупателя некую сумму», — говорит Георгиева.

Что делать, если застройщик отказывается платить?

На стороне покупателя квартиры Закон «О защите прав потребителей». В Договоре долевого строительства стороны указывают площадь приобретаемого объекта, если она не соответствует — условия сделки нарушены, объясняет эксперт.

«Если застройщик отказывается удовлетворить требования покупателя в добровольном порядке, тот вправе обратиться в суд. Главное, заявить требование в установленные законом сроки. По такой категории дел срок исковой давности составляет 5 лет», — поясняет юрист.

Не только за метры

Если дело дойдет до суда, покупатель может получить не только компенсацию за недостающие метры, но и другие выплаты:

неустойку — 1% от невозвращенной суммы;

штраф — 50% от удовлетворенных судом требований;

судебные расходы;

компенсацию морального вреда — обычно около 10 000₽.

«Сумму неустойки в претензии можно рассчитать по количеству дней: от даты подачи претензии застройщику до даты подачи иска в суд. Или можно получить максимальную сумму — от даты подачи претензии до даты вынесения судебного решения», — объясняет эксперт.

При этом неустойка, объясняет юрист, может быть установлена договором долевого участия, но не должна ухудшать положение потребителя, если бы рассчитывалась по закону.

Сколько денег можно получить от застройщика?

Рассчитаем, сколько денег может взыскать покупатель недвижимости с застройщика за недостающие метры.

Стоимость квартиры площадью 70 «квадратов» по договору долевого участия составляет 6 миллионов рублей. Застройщик сдал меньше — 68 квадратных метров.

Для начала нужно рассчитать стоимость 1 «квадрата» квартиры:

6 000 000 ₽ / 70 кв. м = 85 714,28 ₽

Умножаем на 2 (недостающие метры) = 171 428,57 ₽ Эту сумму должен вернуть застройщик покупателю.

Если нет возврата, то считаем количество дней просрочки обязательства, то есть неустойку в 1%:

171 428,57 ₽ * 1% = 1714,29 ₽ — это сумма неустойки за 1 день просрочки.

Если просрочка составит 30 календарных дней (а считаются именно они), то сумма составит: 51 428, 70 ₽.

Суммируем получившееся: 171 428, 57 ₽ + 51 428,70 ₽ + 10 тыс. руб. компенсации морального вреда и умножаем на 50% штрафа за невыполнение добровольного требования потребителя.

Итого за два квадратных метра покупателю положено: 232 857, 27 ₽ + судебные расходы.