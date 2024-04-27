Как быть, если рейс задержали

— Сначала нужно сдать билет на поезд. Сделать это можно в течение 12 часов с момента его отправления. При этом вам вернут лишь стоимость самого билета за вычетом плацкарты (стоимость услуг, предоставляемых перевозчиком. — Ред.) и сбора, — уточняет юрист Николай Попов. — Далее надо обращаться к представителям авиакомпании с требованием компенсировать все потери, включая дополнительные расходы на трансфер, отель и прочее. Прин­цип всё тот же: отказываются платить — обращайте­сь в суд.