Как быстро восстановить организм после недосыпа

В следующий раз, когда вам захочется вздремнуть после плохого ночного сна, возможно, стоит заняться спортом. Новое исследование ученых Портсмутского университета в Великобритании предполагает, что короткая тренировка может эффективно компенсировать снижение когнитивных функций, вызванное беспокойной ночью. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior.

Исследование открывает новые интересные сведения о том, какую пользу физические упражнения приносят нашему организму, в том числе в условиях дефицита кислорода. Было проведено два эксперимента с участием 24 здоровых взрослых участников в каждом. У первых 12 проверялись когнитивные способности после трех бессонных ночей, а других — после одной ночи в состоянии гипоксии (низкий уровень кислорода в организме) по сравнению с нормальным количеством сна.

Оказалось, что 20 минут работы на велотренажере улучшают работу мозга в обоих условиях. Наличие положительной связи между физическими упражнениями и когнитивными способностями была выявлена уже давно, но это исследование дает ученым дополнительные данные. Например, считалось, что тренировки снабжают мозг дополнительным кислородом — но и в этом случае когнитивные улучшения все же наблюдались в условиях с его низким содержанием.

Это, в свою очередь, предполагает, что могут быть задействованы и другие факторы, такие как гормоны, регулирующие работу мозга, или, возможно, повышенное возбуждение и мотивация. Для более тщательного изучения потребуются дальнейшие исследования. Уже было отмечено, что около 43% людей не спят рекомендованные 7−9 часов в сутки. Это имеет серьезные последствия для здоровья, но, как оказалось, благодаря короткой тренировке можно перезагрузиться и обратить вспять большую часть негативных последствий.

Недавнее исследование показало, что в Азии спят меньше и хуже, чем в Европе и Америке. Самый выраженный социальный джетлаг выявили у жителей скандинавских стран и Северной Европы.

Олеся Маевская