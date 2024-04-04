Как быстро отмыть руки от запаха чеснока?

Чеснок — одно из самых древних растений, пользу которого понял человек и начал применять. У чеснока острый вкус и характерный запах. Он прибавляет пикантности блюдам, но запах от чеснока может въедаться в руки на несколько дней.
Как избавиться от запаха чеснока на руках?
На самом деле, способов много и, что самое важное, для этого вам не нужны специальные средства. Пригодятся подручные, которые есть на кухне у каждого.
Например, соль и пищевая сода. Если смешать чайную ложку соли и две столовые ложки соды, добавить туда чуть-чуть воды, а потом нанести пасту на руки, то после того, как вы это смоете с мылом, запах уйдет. Обратите внимание на то, что если на руках есть ранки и порезы, то будет жечь.
Еще вариант: посыпать руки щепоткой соли, а затем полить лимонным соком. Это также нейтрализует запах, но опять таки, обратите внимание, что рукам может быть больно, если есть порезы или кожа на руках очень сухая.
Из нестандартных есть вариант с использованием посуды из нержавеющей стали. Можно взять, например, ложку из нержавеющей стали и потереть об нее руки под струей холодной воды.
А еще можно использовать кофейную гущу или молотый кофе. Потрите руки, подержите несколько минут, а затем смывайте. Кстати, будет эффект скрабирования.
Уксус также дезодорирует чесночные запахи. После обработки рук уксусом, они могут им некоторое время пахнуть, но тут можно просто вымыть руки с мылом и все пройдет. Также могут подойти томаты или томатный сок. Отрежьте ломтик помидора и нанесите на кожу, как следует потрите и запах пропадет.
Для вывода запаха чеснока еще подходит жидкость для полоскания рта, зубная паста или антисептик. У всех принцип один: наносите на пальцы, растираете и смываете.