Как быстро отмыть руки от запаха чеснока?

Например, соль и пищевая сода. Если смешать чайную ложку соли и две столовые ложки соды, добавить туда чуть-чуть воды, а потом нанести пасту на руки, то после того, как вы это смоете с мылом, запах уйдет. Обратите внимание на то, что если на руках есть ранки и порезы, то будет жечь.