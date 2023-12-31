Какую икру лучше не покупать?

По мнению эксперта, нужно избегать уличных торговцев. Любая продукция, купленная с рук без маркировки, считается опасной для здоровья.

«При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха. Размеры икринок зависят от вида рыбы, самая крупная икра — это икра кеты, самая мелкая — икра нерки», — рассказала Павлова.

Если вы остановили свой выбор на икре лососевых пород рыб, то обратите внимание на маркировку, уточнила специалист. Когда на ней есть слова «произведена из мороженого сырья», то икринки в банке могут выглядеть менее прочно, с легко лопающейся оболочкой зерна и помятым видом.

Также нужно проверить целостность тары или упаковки. На них не должно быть вмятин или вздутой крышки.

«В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры», — добавила Павлов.

Где и как нужно хранить красную икру?

Хранить красную икру нужно в холодильнике при температуре не ниже −4 °C. Срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель.

«Это зависит от способа обработки, применения консервантов и вида упаковки. Обычно при температуре −4…-6 °C баночная икра без консервантов хранится не более четырех месяцев, с консервантами — не более 12 месяцев», — пояснила Павлова.

Если вы приобрели икру в железной банке, то для лучшей сохранности переложите ее в стеклянную тару с крышкой.

Как быстро нужно съесть бутерброд с красной икрой?

По словам эксперта, готовый бутерброд с красной икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки.

«Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта», — отметила Павлова.