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00:56 (мск), источник: Аргументы и факты

Как быстро нужно съесть бутерброд с красной икрой?

Тошнота, боли в животе, рвота — основные признаки отравления некачественной красной икрой. Многие забывают, что это скоропортящийся продукт, который нужно правильно выбирать и хранить, иначе есть шанс провести новогодние каникулы на больничной койке. Специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова в беседе с РИА Новости дала несколько полезных советов.

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Источник: РИА "Новости"

Какую икру лучше не покупать?

По мнению эксперта, нужно избегать уличных торговцев. Любая продукция, купленная с рук без маркировки, считается опасной для здоровья.

«При выборе икры стоит обратить внимание, чтобы она была однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца, без постороннего запаха. Размеры икринок зависят от вида рыбы, самая крупная икра — это икра кеты, самая мелкая — икра нерки», — рассказала Павлова.

Если вы остановили свой выбор на икре лососевых пород рыб, то обратите внимание на маркировку, уточнила специалист. Когда на ней есть слова «произведена из мороженого сырья», то икринки в банке могут выглядеть менее прочно, с легко лопающейся оболочкой зерна и помятым видом.

Также нужно проверить целостность тары или упаковки. На них не должно быть вмятин или вздутой крышки.

«В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры», — добавила Павлов.

Где и как нужно хранить красную икру?

Хранить красную икру нужно в холодильнике при температуре не ниже −4 °C. Срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель.

«Это зависит от способа обработки, применения консервантов и вида упаковки. Обычно при температуре −4…-6 °C баночная икра без консервантов хранится не более четырех месяцев, с консервантами — не более 12 месяцев», — пояснила Павлова.

Если вы приобрели икру в железной банке, то для лучшей сохранности переложите ее в стеклянную тару с крышкой.

Как быстро нужно съесть бутерброд с красной икрой?

По словам эксперта, готовый бутерброд с красной икрой следует съесть в течение двух часов, а открытую банку с икрой необходимо употребить в ближайшие сутки.

«Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта», — отметила Павлова.

Напомним, в ноябре 2023 года Роспотребнадзор рассказал, как отличить искусственную красную икру от натуральной. Во-первых, натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, тогда как оболочка искусственной икры более жесткая. Во-вторых, если положить икру в горячую воду, то натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

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