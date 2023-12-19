«Как будто другой сериал». Зрители оценили возвращение «Букиных»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355693&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На канале ТНТ начался показ сериала «Букины» — продолжение старого хита «Счастливы вместе» про семью горе-продавца обуви Гены, который живет вместе с очаровательной, но ленивой женой Дашей, дочкой Светкой и сыном Ромкой. С этими героями зрители были знакомы с 2006 года, когда на экраны вышла российская адаптация американского ситкома «Женаты… с детьми». Исполнители главных ролей в этом шоу — Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин — стали настоящими звездами, а за жизнью этой телесемьи аудитория наблюдала на протяжении семи лет. Ситком закрылся в 2013 году после выхода 6 сезонов и 365 серий.

В «Букиных» прошедшие годы, конечно, отражены. Гена выкупил магазин обуви, в котором когда-то был простым продавцом, Даша все-таки начала работать, Светка вышла замуж и стала мамой, а Ромка запустил свой бизнес. Но они все равно остались одной семьей, хотя и обитают теперь в довольно просторном загородном доме, куда приезжают все члены семейства — вместе с новым поколением.

Мнение зрителей о новом сериале оказалось смешанным — кому-то «Букины» не понравились категорически, а кто-то рад встрече с полюбившимися когда-то героями.

Олег Полекас:

На что рассчитывали, и зачем вообще это запустили… Очередной этап дебилизации населения?

никитич:

Очень добрый, душевный сериал получился. От него веет теплом и домашним ютом, класс! Мне очень понравился. Спасибо создателям!

Ankka (Spb):

Мне понравилось. Ко второй серии разошлись и норм. Во всяком случае, это однозначно те же герои что и в старом сериале. Удалось соблюсти статус, так сказать, кво. Это конечно самое ценное.

Euphoria Elen:

Неплохо, но атмосфера, конечно, уже не та. Как будто и вовсе другой сериал.

kot1515:

Скажу откровенно, нынешним сериалом я остался очень неудовлетворённым, так как мои ожидания полностью не оправдались. Если раньше в сериале была легкость, простота, ирония и юмор, то сейчас это все напрочь отсутствовало. Диалоги актёров были настолько вымученные и не интересные, что порой так и хотелось спросить их авторов, неужели нельзя было хоть немного проявить сообразительности и фантазии, чтобы хоть как-то реплики артистов были интересными, а непросто нагромождение пустых и слов. Единственным отрадным моментов в сериале считаю то, что в нем принимали участие все те же раннее полюбившиеся артисты. Правда дети уже выросли, и смотреть за тем, как они попадают в неловкие ситуации, было уже не интересно. Считаю, что они переигрывали.

VSamsonov86:

Не знаю, чем руководствуются создатели сериала, но кино просто-напросто обречено на провал, десять лет назад в 2010 году было нечего смотреть, поэтому все и смотрели эту ересь, но сейчас разнообразия вагон, поэтому рейтингов каналу сериал не прибавит.

SinCounter:

Сплошь разочарование. Ну хоть смех убрали — дико раздражал.

sk1LLe S:

А мне понравилось. Не хотите — не смотрите, нам больше достанется.

Тотсамый:

Посмотрел две серии. Слабовато. Такое ощущение, будто сценарий писали всё те же люди, что и тогда. Юмор не цепляет, нет интересной истории. До уровня современных комедийных сериалов не дотягивает. Слишком всё плоско и просто.

Игорь Матюнин:

Я посмотрел первую серию. Больше не буду. Пустой он какой-то.

Vovk ovk:

Я даже 2 серию посмотрел, Светка уже не та, согласен, — мусор. Ощущение, что сценария вообще нет, играйте Букиных…

Анастасия:

Первые 2 серии просто полный провал. Даже ностальгии нет, кажется, что это совершенно другой сериал, не имеющий отношения к «Счастливы вместе» вообще. Лучше бы они не снимали продолжение… Нет настроения «Счастливы вместе», костюмы, актёрская игра отдыхают… Всё не то. Цвета унылые, типичный скучный дом с блеклым интерьером… Трэш…

Александр: