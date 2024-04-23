«Как антиоксиданты»: диетолог Соломатина назвала лучший гарнир к шашлыку

По словам медика, лучше всего в дополнение к шашлыку подойдут некрахмалистые овощи. Благодаря наличию в них клетчатки, организм человека будет проще расщеплять холестерин и жир тяжелого красного мяса.
— Кроме того, листовые, зеленые овощи, томаты действуют как антиоксиданты и отчасти предохраняют от развития онкологии и дают возможность быстрее вывести продукты распада из организма, — пояснила диетолог.
Соломатина подчеркнула, что добавление в праздничный рацион овощей может поспособствовать более быстрому перевариванию еды, которое протекает благодаря наличию в растительной пище влаги, передает News.ru.
Ранее диетолог посоветовала полезный маринад для шашлыка и рассказала, что лучше использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус.
В свою очередь диетолог Владислава Подымникова рассказала, что шашлык на мангале может помочь убрать отеки и похудеть. Однако она порекомендовала брать для шашлыка курицу или говядину.