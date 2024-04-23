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«Как антиоксиданты»: диетолог Соломатина назвала лучший гарнир к шашлыку

В период майских праздников многие россияне поедут на природу, чтобы провести время с близким и приготовить традиционное для этого периода времени блюдо — шашлык. О том, какой гарнир лучше всего подойдет к жареному мясу, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Источник: РИА "Новости"

По словам медика, лучше всего в дополнение к шашлыку подойдут некрахмалистые овощи. Благодаря наличию в них клетчатки, организм человека будет проще расщеплять холестерин и жир тяжелого красного мяса.

— Кроме того, листовые, зеленые овощи, томаты действуют как антиоксиданты и отчасти предохраняют от развития онкологии и дают возможность быстрее вывести продукты распада из организма, — пояснила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что добавление в праздничный рацион овощей может поспособствовать более быстрому перевариванию еды, которое протекает благодаря наличию в растительной пище влаги, передает News.ru.

Ранее диетолог посоветовала полезный маринад для шашлыка и рассказала, что лучше использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус.

В свою очередь диетолог Владислава Подымникова рассказала, что шашлык на мангале может помочь убрать отеки и похудеть. Однако она порекомендовала брать для шашлыка курицу или говядину.