Как аллергикам спастись весной

Врачи аллергологи и иммунологи Владимир Болибок и Алексей Бессмертный объяснили, что такое сезонная аллергия, откуда она берется, как ее лечить и почему с этой болезнью нужно обратиться к специалисту.
Что произошло?
Каждый год примерно в одно и то же время многие люди начинают тереть глаза, чихать и говорить в нос. Называется это поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит. По разным оценкам, в России эта болезнь есть у 3−7% людей. Но главное — постепенно заболеваемость растет. Обычно поллиноз не представляет опасности, но штука это все равно неприятная: мешает сосредоточиться, не дает выспаться.
Каковы основные симптомы поллиноза?
Чаще всего при сезонной аллергии больные чихают, у них отекает нос, начинается насморк, глаза краснеют и слезятся. Из-за этого поллиноз иногда путают с простудой, особенно если раньше его не было. В тяжелых случаях люди еще и задыхаются, как при астме, у них отекает лицо или другие части тела, болит голова, поднимается температура, а на коже проступают красные пятна.
Что их вызывает?
Аллергическая реакция начинается, когда на слизистые оболочки носа, глаз или других органов попадает микроскопическая пыльца растений. Иммунная система человека атакует частицы пыльцы антителами, из-за этого начинается воспаление со всеми вытекающими симптомами. Поллиноз бывает обусловлен наследственностью: обычно у одного или обоих родителей больного тоже есть аллергия. Также риск повышается из-за грязного воздуха (аллергены реагируют с сажей, частицами резины и сильнее действуют на иммунную систему). Еще на развитие аллергии, возможно, влияет… чистоплотность: замечено, что в странах, где реже встречаются инфекционные болезни, чаще бывают иммунные расстройства. А психологические проблемы, на которые часто списывают аллергию, на самом деле ее не вызывают, но могут обострить, потому что гормоны стресса подавляют иммунитет.
Как выяснить, есть ли аллергия и на что?
Сначала нужно пойти к терапевту, чтобы тот решил, надо ли проконсультироваться со специалистом. Но можно сразу пойти к аллергологу и сделать тесты. Врач приложит к коже разные вещества и посмотрит, из-за каких начнется раздражение. Еще можно сдать кровь на антитела, мазок из носа (это называется риноцитограмма), проверить, правильно ли работают легкие. Аллерголог есть не в каждой государственной поликлинике, но в частной его найти не проблема.
Один из самых сильных аллергенов в наших широтах — береза. Также поллиноз начинается из-за клена, дуба, ели, граба, бука, вяза, сорных трав, злаков, например тимофеевки. Вопреки распространенному мнению, тополиный пух не аллерген, зато он собирает на себе пыльцу других растений и частицы грязи из воздуха.
Как лечить поллиноз?
Есть два способа. Первый — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), когда организм приучают к аллергену: его либо вводят под кожу, либо капают под язык, либо дают вдохнуть или выпить, постепенно повышая дозу. Уколы действуют дольше, их делают раз в месяц, а капли под язык начинают давать за три-четыре месяца до цветения и во время сезона опыления. За два-три года лечения почти все пациенты забывают о неприятных симптомах, эффект сохраняется несколько лет.
Второй способ — сезонное лечение, когда во время цветения больные принимают лекарства-антилейкотриены, антигистаминные средства и стероиды, снимающие отек и воспаление в носоглотке. Часто люди избегают антигистаминов из-за того, что от них клонит в сон. Старые препараты действительно обладали таким эффектом, но от современных лекарств — лоратадина, цетиризина — прилечь не тянет.
Во время цветения стоит носить очки, маску или специальные фильтры для носа, чтобы на слизистые попадало как можно меньше пыльцы. Заодно это поможет понять, что у вас за болезнь. Если вы не уверены насчет аллергии, а с защитой лица симптомы пропадают, вероятно, вам пора на прием к аллергологу.
Наконец, в разгар сезона хорошо уехать куда-нибудь подальше от пыльцы. Известны случаи, когда люди избегали аллергенов несколько лет подряд и избавлялись от болезни.
Что будет, если не обратиться к врачу?
Многие больные не идут на прием к врачу, а зря. Во-первых, поллиноз может привести к бронхиальной астме, и тогда проблемы с дыханием станут тяжелее и будут беспокоить круглый год. Во-вторых, иногда поллиноз протекает остро. Если вы начинаете задыхаться, появился сильный отек и крупные пятна на коже, звоните в скорую помощь, иначе вы рискуете жизнью. Если кто-то потерял сознание из-за аллергической реакции, нужно поднять его ноги кверху, чтобы к голове прилила кровь, и тут же вызвать врачей. Медики сделают укол, чтобы снять симптомы. После этого нужно сходить к аллергологу. Наконец, в-третьих, только врач может назначить подходящее лечение и даст правильные рекомендации.
Можно ли предотвратить поллиноз?
Доказанных методов профилактики болезни не существует: поллиноз невозможно предупредить, а его появление по большей части предопределено наследственностью. Но можно снизить риски. Как говорилось выше, на развитие аллергии влияет чистота воздуха. С воздухом за окном ничего не поделаешь, а дома нужно следить, чтобы не летала пыль. Детей лучше не кормить пищей с консервантами и красителями — это тоже фактор риска.