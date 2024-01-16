Каблуки помогут. Врач развеял основные мифы о плоскостопии

Плоскостопие — заболевание стоп, которое возникает из-за деформации связок, сухожилий и фасций. Причин, почему может возникнуть патология, довольно много — от наследственных факторов до прибавки в весе. При этом плоскостопие на ранних стадиях прекрасно поддается лечению. Но многие пациенты тянут с обращением к врачу до последнего, упуская драгоценное время. Зачастую это происходит из-за того, что мы до сих пор верим в различные мифы о плоскостопии, из-за чего только способствуем развитию патологии.

Врач — травматолог-ортопед первой ортопедической сети Михаил Игнатов развеял для aif.ru главные мифы о плоскостопии и напомнил о симптомах заболевания.

Миф 1: при плоскостопии нельзя заниматься спортом

Некоторые виды спорта при плоскостопии действительно противопоказаны. Речь о физической нагрузке, которая заставляет стопу испытывать чрезмерное напряжение: фигурное катание, степ-аэробика и т. п. Балет также крайне нежелателен. А вот скандинавская ходьба, занятия в бассейне, верховая езда, восточные единоборства, напротив, сделают лечение плоскостопия еще более эффективным.

Бегать тоже можно, но с оговорками: обувь и/или стельки должны быть ортопедическими, а поверхность для тренировок — мягкой.

Миф 2: плоскостопие — это «детская» болезнь

На самом деле плоскостопие далеко не всегда врожденная история. Во-первых, уплощение стопы у маленького ребенка — вариант физиологической нормы, который со временем исправляется самостоятельно. Во-вторых, плоскостопие может образоваться в результате травмы, «стоячей» работы, неудобной обуви и т. п. А эти факторы появляются в более взрослом возрасте, потому плоскостопие чаще всего приобретается гораздо позже.

Миф 3: каблуки помогают в профилактике плоскостопия

Каблук высотой до 3 см действительно помогает поддерживать свод стопы в физиологически правильной форме. Но когда речь заходит о каблуках выше, картина меняется: передняя часть стопы начинает испытывать сильную нагрузку, что в итоге выливается в «шишку» возле большого пальца, микротравмы связок и сухожилий, проблемы с суставами и, в конце концов, плоскостопие.

Миф 4: плоскостопие бывает только у полных и беременных

Лишний вес и беременность действительно увеличивают вероятность развития плоскостопия. Но их отсутствие вовсе не означает 100%-ю защиту от возникновения патологии, так как все остальные факторы риска работают и на небеременных, а также людях без лишнего веса.

Миф 5: при плоскостопии болят только стопы

Стопы — это фундамент нашего тела. Любая патология стоп без лечения приводит к деформациям в других отделах опорно-двигательного аппарата. Боли в коленях, спине, даже шее могут быть вызваны плоскостопием. Поэтому следует регулярно проходить диагностику стоп, особенно если есть жалобы на боли в суставах и мышцах.

Миф 6: после беременности плоскостопие проходит само по себе

К сожалению, это не так. После родов вес и нагрузка на стопы действительно уменьшатся, но патологические преобразования уже были запущены. Чтобы их остановить, необходимо обратиться за помощью к специалисту и приступить к лечению.

Миф 7: обувь никак не влияет на появление плоскостопия

Многие считают, что обувь — это просто «одежда» для стоп: греет, защищает от внешней среды. Но на самом деле влияние обуви на здоровье стоп куда серьезнее. Слишком широкая обувь не фиксирует стопы, болтается, из-за чего появляются потёртости и мозоли, а также формируется неправильный стереотип ходьбы. Узкая обувь пережимает сосуды, нарушает кровообращение и питание связок и сухожилий, вызывая развитие различных деформаций (в том числе и плоскостопия). Обувь всегда должна подбираться по размеру, чтобы ходить было не только комфортно, но и безопасно.

Миф 8: если у моих родителей есть плоскостопие, то оно будет и у меня

Вовсе не обязательно. Да, по наследству могут передаваться некоторые особенности строения свода стопы, связок, сухожилий и мышц. Но это не значит, что у ребенка обязательно разовьется плоскостопие. Важно учитывать этот фактор риска и следить за состоянием стоп, чтобы плоскостопие перестало быть «семейным делом».

Миф 9: плоскостопие — неопасная болезнь, его необязательно лечить

Увы, это заблуждение, причем довольно опасное. Как говорилось выше, плоскостопие может приводить к патологическим изменениям в других отделах опорно-двигательного аппарата. Также плоскостопие может привести к развитию других деформаций стоп, еще больше усугубляя проблему. В результате отсутствие лечения может вылиться в остеохондроз, варикоз и другие серьёзные заболевания.

Миф 10: проблемы со стопами бывают только у детей и пожилых людей

К старости человек действительно может «накопить» массы проблем со здоровьем, которые с возрастом становятся более выраженными. Что же до детей, то, по статистике, всего 3% от всех случаев плоскостопия — врожденные. В остальном плоскостопие приобретается в подростковом и зрелом возрасте, усугубляясь к старости. У плоскостопия нет возраста.

Симптомы плоскостопия

Чтобы не запустить ситуацию и вовремя начать лечение, необходимо знать, как именно проявляет себя плоскостопие:

аномально быстрая утомляемость при ходьбе;

боли в стопах и голенях в покое и/или во время ходьбы;

частые судороги в мышцах ног;

след стал более плоским, арка практически незаметна или пропала вовсе;

появилось смещение пальцев, изменилась походка.

Это главные «звоночки», которые сигнализируют, что настало время посетить врача.