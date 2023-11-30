17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Кабан с необычным окрасом попал на видео

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлена дикого кабана с пегим окрасом. Видео опубликовано в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

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На кадрах необычное животное бродит по парку в поисках еды. Комментаторы отметили, что такой окрас редок для кабанов.

«Любопытно. Обычно такие пегаши получаются при смешивании кабанов с домашними свиньями. Но здесь маловероятно, чтобы домашняя свинья побывала в его предках. Если, конечно, все эти кабаны не являются такими помесями в далеком поколении, ещё до того, как попали на эти территории», — написал один из подписчиков сообщества.

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