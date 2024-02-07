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Кабан-одиночка окунул пятачок в снег перед фотоловушкой в Ленобласти

Кабан-одиночка показал пятачок перед видеоловушкой Нижне-Свирского заповедника.

В объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области попал очередной лесной житель. На этот раз перед камерой позировал кабан-одиночка. Кадрами поделились сотрудники заповедника в среду, 7 февраля.

Животное вышло из чащи, осмотрелось, а после начало водить пятачком по протоптанному снегу. Скорее всего, кабан отбился от стаи во время поиска пропитания. Не найдя ничего съедобного, он продолжил путь, но уже с «белым» носом.

Обычно кабаны перемещаются большими группами. Следы их пребывания сложно не заметить — они оставляют после себя нарушенный почвенный покров и чесальные деревья. Зимой, когда уровень снега становится достаточно высоким (30−40 см и более), стадо идёт «след в след», чтобы протоптать дорогу для кабанят-первогодок. Такую тропинку недавно заметили у границ Нижне-Свирского заповедника.