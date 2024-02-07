Кабан-одиночка окунул пятачок в снег перед фотоловушкой в Ленобласти

Обычно кабаны перемещаются большими группами. Следы их пребывания сложно не заметить — они оставляют после себя нарушенный почвенный покров и чесальные деревья. Зимой, когда уровень снега становится достаточно высоким (30−40 см и более), стадо идёт «след в след», чтобы протоптать дорогу для кабанят-первогодок. Такую тропинку недавно заметили у границ Нижне-Свирского заповедника.