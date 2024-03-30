К Земле спустя 71 год вновь приблизилась комета Понса — Брукса

«В этом году мы зафиксировали более трех ярких вспышек кометы. Обсерватория КубГУ провела анализ вспышек яркости кометы и обнаружила их прямую зависимость со вспышками на Солнце. Похоже, что последние вспышки кометы 12P/Понса — Брукса укладываются в гипотезу воздействия солнечных вспышек на поверхность кометных ядер, описанных в работах советского ученого Леонида Шульмана. И каждая мощная вспышка на Солнце инициирует сброс поверхностного слоя, что и наблюдается как увеличение яркости кометы на несколько звездных величин», — прокомментировал ученый.