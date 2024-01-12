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20:47 (мск), источник: Вечерняя Москва

JPR: Ученые нашли связь между длиной пальцев и психическими нарушениями

Международная группа ученых из Канады, Ирана, Швейцарии и Великобритании обнаружила связь между соотношением длины указательного и безымянного пальцев на руках и проявлениями некоторых психопатологических черт личности человека. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

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Источник: Freepik

Так, в ходе исследования ученые собрали 80 участников, разделенных на две основные группы: 44 человека с клиническими диагнозами и 36 здоровых людей из контрольной группы. Добровольцы прошли различные тесты для определения параметров личности и состояния психики.

В рамках опыта исследователи хотели углубить понимание того, как соотношение длины пальцев может быть связано с конкретными психическими расстройствами и личностными качествами, а также с зависимостью от запрещенных веществ.

В результате было обнаружено, что соотношение длины указательного пальца (2D) и безымянного пальца (4D) связано с выраженными симптомами психопатологии. То есть у тех, у кого безымянный палец длиннее указательного.

В заключение ученые подчеркнули, что данный фактор не определяет дальнейшую судьбу человека, а лишь указывает на склонность к определенному поведению, которое необязательно будет связано с асоциальными поступками или наркотиками, пишет JPR.

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