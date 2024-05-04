Известные актеры из 1990-х, чья карьера завершилась в самом раннем возрасте

Дэвид Менденхолл является одним из таких примеров. Его актёрский дебют в фильме «Изо всех сил» (Over the Top, 18+), где он играл вместе с Сильвестром Сталлоне, обернулся для него двумя «Золотыми малинами» (18+) в 1988 году: как за худшую новую звезду, так и за худшую мужскую роль второго плана. Эти номинации, предназначенные для отметки самых неудачных киноработ, могли серьёзно повлиять на дальнейшую карьеру молодого актёра. Кстати, Сильвестр Сталлоне также в 1988 году был номинирован на «Золотую Малину» в номинации — худшая мужская роль.