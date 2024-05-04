Известные актеры из 1990-х, чья карьера завершилась в самом раннем возрасте

Среди таких актёров есть и те, кто был в центре внимания критиков и зрителей, но по разным причинам не смогли удержать статус звёзд на протяжении долгих лет.
Дэвид Менденхолл является одним из таких примеров. Его актёрский дебют в фильме «Изо всех сил» (Over the Top, 18+), где он играл вместе с Сильвестром Сталлоне, обернулся для него двумя «Золотыми малинами» (18+) в 1988 году: как за худшую новую звезду, так и за худшую мужскую роль второго плана. Эти номинации, предназначенные для отметки самых неудачных киноработ, могли серьёзно повлиять на дальнейшую карьеру молодого актёра. Кстати, Сильвестр Сталлоне также в 1988 году был номинирован на «Золотую Малину» в номинации — худшая мужская роль.
Джейк Ллойд, известный своей ролью маленького Энакина Скайуокера в «Звёздных войнах: Скрытая угроза» (6+), Дарт Вейдер (настоящее имя — Энакин Скайуокер) — центральный персонаж первых шести эпизодов саги «Звёздные войны». Он также столкнулся с трудностями после участия в культовой франшизе. Внимание и давление, связанные с такой значимой ролью, оказались для Ллойда слишком обременительными, что в итоге привело к отходу от актёрской деятельности.
Один из самых известных «маленьких» актеров 1990-х — Хэйли Джоэл Осмент — звезда фильма «Шестое чувство» (12+), поначалу снискал славу благодаря своему таланту и уникальной способности убедительно играть сложные роли. Однако, несмотря на успешное начало, дальнейшая карьера Осмента не была столь яркой, как его дебют. В 1994 году он получил эпизодическую роль сына главного героя в культовой драме «Форрест Гамп» (16+). За роль Коула в «Шестом чувстве» Осмент был номинирован на «Оскар» (18+), «Золотой глобус» (18+) и приз Гильдии киноактёров (18+).
Эдвард Ферлонг, который ослепительно вошёл в кино, сыграв в «Терминаторе 2: Судный день» (16+), заработал признание и награду MTV (18+) за лучший прорыв в 1992 году. Тем не менее, последующие годы принесли актёру меньше успеха, и его карьера потускнела.
Эти истории напоминают о том, что путь актёра в индустрии может быть непредсказуем и изменчив. Раннее признание и успех не всегда гарантируют долгосрочную карьеру, особенно в мире, где конкуренция и ожидания находятся на высочайшем уровне.