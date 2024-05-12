Изучено крупнейшее шаровое скопление

Ученым удалось получить фотометрию для 1107 точечных источников в NGC 2419. Кривые блеска включают 74 известных переменных звезды в скоплении, и на основе этих данных астрономы построили диаграмму цветовой величины (CMD). Оказалось, что скопление охватывает расстояния до примерно 456 световых лет, что делает его одним из крупнейших объектов своего рода.