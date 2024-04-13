Изобретен способ консервации сыра, который не предусматривает антибиотики

«Решая эту задачу, мы с коллегами разработали четыре комбинации лактобактерий и их бактериоцинов. Полученные в ходе эксперимента сыры подвергались исследованиям с помощью электронного микроскопа, а также проводился текстурный анализ по международным стандартам. В результате был получен образец сыра, который может храниться до 45 суток в холодильнике и оставаться устойчивым к золотистому стафилококку и другим опасным бактериям», — отметил собеседник агентства.