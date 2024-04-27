Изобретен способ извлечения золота с помощью бактерий

«Эти бактерии адаптированы к среде хвостохранилищ, в которых хранятся отходы обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами). Применение таких микроорганизмов гораздо безопаснее для окружающей среды, чем использование традиционных, достаточно агрессивных химических реагентов. Также наш метод дешевле аналогов — на производство тонны концентрата с привлечением микроорганизмов будет затрачено в три раза меньше электроэнергии», — цитируется в сообщении университета соавтор исследования, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов СФУ Наталья Алгебраистова. По информации СФУ, данный способ не имеет аналогов в мире.