Изменены популярные представления о мозжечке

Чтобы лучше понять роль мозжечка в когнитивной деятельности, исследователи научили обезьян двигать левой или правой рукой в ​​зависимости от того, какое изображение они видят на экране. Они получают глоток сока, если правильно решают задачу, и в конечном итоге учатся ассоциировать определенные визуальные сигналы с соответствующими движениями, чтобы получить награду.