Излучают ли бытовые приборы радиацию

И, несмотря на то, что для любой электронно-лучевой трубки кинескопа — и телевизионной, и компьютерной — характерно рентгеновское излучение, возникающее при торможении электронов, оно практически не превышает естественного фона, поскольку в современных кинескопах применяются эффективные меры по снижению рентгеновского излучения.