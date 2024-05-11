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Излучают ли бытовые приборы радиацию

Все электрические бытовые приборы создают электромагнитное излучение, но большинство из них излучают очень низкочастотные волны абсолютно безвредной для человека интенсивности. Об этом ВФокусе Mail.ru рассказала начальник отдела экологии, радиационной и промышленной безопасности, и.о. зав. кафедрой АЭС НИУ «МЭИ» Марина Хвостова.

Источник: AP 2023

У термина «радиация» довольно много значений. В общефизическом смысле под радиацией можно понимать любое излучение, как электромагнитное (радио-, микроволновое, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское), так и корпускулярное, представляющее собой поток частиц (альфа, бета, электронов, нейтронов).

Что касается радиации как ионизирующего излучения, способного нанести вред здоровью человека, то излучения такой природы и интенсивности бытовые приборы не создают.

Марина Хвостова
начальник отдела экологии, радиационной и промышленной безопасности, и.о. зав. кафедрой АЭС НИУ «МЭИ»

И, несмотря на то, что для любой электронно-лучевой трубки кинескопа — и телевизионной, и компьютерной — характерно рентгеновское излучение, возникающее при торможении электронов, оно практически не превышает естественного фона, поскольку в современных кинескопах применяются эффективные меры по снижению рентгеновского излучения.

По словам Хвостовой, альфа-, бета-, гамма- и нейтронное излучение «в принципе не присущи бытовым приборам», поскольку они не содержат в себе радиоактивных веществ, и их работа исключает возможность образования радиоактивного излучения.

Тем не менее, специалист рекомендует выполнять санитарно-гигиенические рекомендации при использовании бытовых приборов.

Так, при работе на компьютере стоит каждые два часа делать 15-минутный перерыв на отдых.

Следует также отойти на полтора-два метра от работающей микроволновой печи и не использовать устройство, если есть повреждения корпуса или стекла.

Также с некоторой осторожностью нужно использовать мобильный телефон — не вести длительные разговоры и не держать его постоянно при себе, заключила эксперт.