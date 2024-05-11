Излучают ли бытовые приборы радиацию

У термина «радиация» довольно много значений. В общефизическом смысле под радиацией можно понимать любое излучение, как электромагнитное (радио-, микроволновое, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское), так и корпускулярное, представляющее собой поток частиц (альфа, бета, электронов, нейтронов).
Что касается радиации как ионизирующего излучения, способного нанести вред здоровью человека, то излучения такой природы и интенсивности бытовые приборы не создают.
И, несмотря на то, что для любой электронно-лучевой трубки кинескопа — и телевизионной, и компьютерной — характерно рентгеновское излучение, возникающее при торможении электронов, оно практически не превышает естественного фона, поскольку в современных кинескопах применяются эффективные меры по снижению рентгеновского излучения.
По словам Хвостовой, альфа-, бета-, гамма- и нейтронное излучение «в принципе не присущи бытовым приборам», поскольку они не содержат в себе радиоактивных веществ, и их работа исключает возможность образования радиоактивного излучения.
Тем не менее, специалист рекомендует выполнять санитарно-гигиенические рекомендации при использовании бытовых приборов.
Следует также отойти на полтора-два метра от работающей микроволновой печи и не использовать устройство, если есть повреждения корпуса или стекла.
Также с некоторой осторожностью нужно использовать мобильный телефон — не вести длительные разговоры и не держать его постоянно при себе, заключила эксперт.