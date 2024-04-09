Избыток разговоров. Психолог назвал риски «социального похмелья»

Общение в норме нужно практически всем людям, ведь человечество социально. Однако если оно становится слишком активным, частым, то можно испытать неприятные моменты, например усталость и раздражительность. Даже появился метафорический термин «социальное похмелье». Что же это такое и чем оно грозит, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Психологи называют такое состояние социальной астенией. Если во время общения человек испытывает чрезмерную тревожность и раздражительность, у него обостряется личностная тревожность, социальная тревожность, он начинает спорить, ему кажется, что на него нападают, то первое, что с ним происходит, — он начинает чрезмерно истощаться во время общения. Также возможен другой вариант — он закармливает себя общением, причем по-другому никак не может. Это ему нужно, чтобы чувствовать себя полноценным и самодостаточным, и только постоянное общение помогает ему добиться этих ощущений, а также оставаться на виду. Эти люди отличаются хрупким нарциссизмом с чувством одиночества, непонятости и тоски. Они могут так закармливать себя этим общением — и эмоционально, и когнитивно, и поведенчески, что после общения с другими людьми они могут испытывать ряд симптомов так называемого социального похмелья.
Это могут быть нарушения сна, трудности с засыпанием, обильные кошмары, тревожные сновидения, раздражительность, ломота в теле, головные боли напряжения. Также может развиваться излишняя придирчивость к другим, изолированность, могут быть расстройства пищевого поведения — часто компульсивное эмоциональное переедание.
Связано это с тем, что, когда есть «социальное похмелье», появляется чувство опустошенности, тяжести, ощущение дурноты: как будто что-то тяжелое давит или высасывает. И этот психологический эффект становится следствием наличия у человека социальной тревоги или фобии, наличия у него чрезмерной требовательности и придирчивости. Такой клинический перфекционизм, который уходит в общение и очень его истощает.
Также подобные проявления могут встречаться при нарциссическом расстройстве личности, патологическом нарциссизме. Если люди с такими расстройствами не получают социального одобрения, им нужно его постоянно испытывать.
Такое явление, как социальное похмелье, доброкачественное, оно проходит самостоятельно, правда, если его постоянно не подпитывать.
Есть и профессиональные риски развития социального похмелья. Например, оно часто бывает у людей тех профессий, которые вынуждены постоянно общаться с другими — врачи, психологи, журналисты. Ведь они много через себя воспринимают. Это приводит к тому, что у людей таких профессий эмоциональное выгорание заключается в том, что они становятся замкнутыми, очень закрытыми и действительно несговорчивыми.