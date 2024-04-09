Избыток разговоров. Психолог назвал риски «социального похмелья»

Психологи называют такое состояние социальной астенией. Если во время общения человек испытывает чрезмерную тревожность и раздражительность, у него обостряется личностная тревожность, социальная тревожность, он начинает спорить, ему кажется, что на него нападают, то первое, что с ним происходит, — он начинает чрезмерно истощаться во время общения. Также возможен другой вариант — он закармливает себя общением, причем по-другому никак не может. Это ему нужно, чтобы чувствовать себя полноценным и самодостаточным, и только постоянное общение помогает ему добиться этих ощущений, а также оставаться на виду. Эти люди отличаются хрупким нарциссизмом с чувством одиночества, непонятости и тоски. Они могут так закармливать себя этим общением — и эмоционально, и когнитивно, и поведенчески, что после общения с другими людьми они могут испытывать ряд симптомов так называемого социального похмелья.