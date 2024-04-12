Избежать инфаркта. Эксперты ОМС рассказали, как бесплатно проверять сердце

Во время наблюдения также назначаются анализы и проведение других видов диагностики. Также как и при гипертонической болезни на каждом приеме врач измеряет артериальное давление и пульс, рост, вес, окружность талии, проводит расчет индекса массы тела. В отличие от пациентов с гипертонией, определение холестерина ЛПНП проводится не реже 2 раз в год, при терапии варфарином осуществляется регулярный контроль МНО, кроме того, 1 раз в год делается рентгенография органов грудной клетки, а тесты с физической нагрузкой — не реже 1 раза в 2 года. Также выполняется биохимический анализ крови на определение необходимых показателей для контроля заболевания и безопасности лечения, в том числе включающего оценку функции почек — не реже 1 раза в год.