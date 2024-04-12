Избежать инфаркта. Эксперты ОМС рассказали, как бесплатно проверять сердце

Следствием сердечно-сосудистых заболеваний зачастую является такое жизнеугрожающее состояние, как инфаркт. Однако, как правило, ему предшествует гипертоническая болезнь — длительное повышение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст., что может привести к поражению мозга, сердца и почек. И если ее не лечить, то вероятность возникновения осложнений, таких как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, почечная недостаточность крайне высока. «В последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины. Именно она позволяет предотвратить возникновение многих заболеваний и сохранить здоровье на длительный период времени», — рассказал aif.ru Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
Чтобы не допустить сосудистой катастрофы, необходимо регулярное динамическое наблюдение у специалиста для поддержания оптимального уровня артериального давления, коррекции факторов риска, оценки состояния органов-мишеней и так далее. Этим целям как нельзя лучше отвечает диспансерное наблюдение, которое устанавливается при диагнозе «артериальная гипертензия 2−3 степени», и осуществляется врачом-терапевтом.
Пациенты с артериальной гипертензией, резистентной к медикаментозной терапии (т.е. плохо поддающейся лечению препаратами), при сочетании с артериальной гипертензии исахарного диабета или хронической болезни почек C4 и выше стадии наблюдаются у кардиолога.
Все идет по плану
Частоту диспансерных осмотров пациента назначает врач, основываясь на определении сердечно-сосудистого риска заболевания, но не реже 1 раза в год при стабильном течении заболевания.
Осмотры пациентов со средним и низким риском, которые регулярно контролируют свое артериальное давление, рекомендуется проводить с интервалом в 4−6 месяцев.
«Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в 3 месяца. С такой же периодичностью необходимо посещать врача и тем, кто не придерживается лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы не проводить лекарственную терапию», — отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.
Наблюдение до инфаркта
В первую очередь, на каждом приеме врач измеряет артериальное давление и пульс, рост, вес, окружность талии, проводит расчет индекса массы тела.
Также врачом назначается регулярный мониторинг анализов мочи и крови: расчет скорости клубочковой фильтрации (не реже 1 раза в год); определение холестерина липопротеинов низкой плотности (не реже 1 раза в год); анализ мочи на альбуминурию в разовой порции мочи (не реже 1 раза в год). Кроме того, не реже 1 раза в год пациенту делают электрокардиограмму и эхокардиографию.
Наблюдение после инфаркта
Для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, установлен свой алгоритм диспансерного наблюдения. В течение первого года после перенесенного инфаркта, а также после проведенного хирургического лечения (чрезкожногокоронарного вмешательства и аортокоронарного или маммарокоронарного шунтирования) пациента наблюдает кардиолог. При стабильном течении заболевания частота диспансерных приемов у кардиолога составляет не реже 2 раз в год.
Во время наблюдения также назначаются анализы и проведение других видов диагностики. Также как и при гипертонической болезни на каждом приеме врач измеряет артериальное давление и пульс, рост, вес, окружность талии, проводит расчет индекса массы тела. В отличие от пациентов с гипертонией, определение холестерина ЛПНП проводится не реже 2 раз в год, при терапии варфарином осуществляется регулярный контроль МНО, кроме того, 1 раз в год делается рентгенография органов грудной клетки, а тесты с физической нагрузкой — не реже 1 раза в 2 года. Также выполняется биохимический анализ крови на определение необходимых показателей для контроля заболевания и безопасности лечения, в том числе включающего оценку функции почек — не реже 1 раза в год.
После завершения этапа диспансерного наблюдения у кардиолога, при стабильном и нетяжелом течении заболевания, пациент передается под наблюдение терапевту, которое также проводится не реже 2 раз в год. Но при возникновении показаний пациент обязательно вновь направляется на консультацию к кардиологу.
Что важно знать
Повышенная угроза ухудшения течения заболевания или появления осложнений после инфаркта будет сохраняться длительное время. После выписки из стационара очень важно не прекращать лечение, бросить курить, в том числе исключить «пассивное» курение, обеспечить регулярную физическую активность, соблюдать диету, разработанную специально для таких случаев, избавиться от избыточной массы тела. Важно также поддерживать низкие значения холестерина и нормальный уровень сахара в крови и следить за показателями артериального давления.
Надо понимать, что при обширном поражении сердечной мышцы требуется постоянное лечение лекарственными препаратами. Преждевременное прекращение приема существенно увеличивает риск повторного инфаркта и смерти от ишемической болезни сердца, поэтому необходимо тщательно соблюдать все рекомендации врача.
Кому положены бесплатные лекарства
Также необходимо знать, что пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, при лечении которых были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластикакоронарных артерий со стентированием или катетерная абляция, имеют право получать бесплатные лекарственные препараты в течение двух лет с момента постановки на диспансерный учет.
В перечень этих препаратов входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Получать необходимые препараты пациент начинает еще в стационаре, а после выписки — по рецепту участкового врача при постановке на диспансерный учет.
Если нужно надолго уехать
Если вы меняете место жительства или выезжаете за пределы региона, где установлено диспансерное наблюдение, на срок более 6 месяцев, об этом необходимо уведомить своего лечащего врача не менее, чем за две недели до даты отъезда.
«Тогда в течение 7 рабочих дней с даты получения информации врач прекратит диспансерное наблюдение и подготовит выписку из медицинской документации. Эта выписка должна быть передана вам в течение 3 рабочих дней с даты прекращения диспансерного наблюдения, для того, чтобы вы смогли предоставить ее в медицинскую организацию по новому месту жительства», — поясняет Михаил Пушков.
Поводы для экстренного и внеочередного обращения за медицинской помощью
Эксперты ОМС обращают внимание, что проблемы с сердцем являются жизнеугрожающим состоянием и если вы наблюдаете определенные симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать бригаду «скорой помощи». К ним в первую очередь относятся:
— Ощущение боли или дискомфорта за грудиной, которые могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, под левую лопатку, в верхние отделы живота.
«Если эти ощущения появились недавно, участились или утяжелились, особенно если возникают в покое или при незначительной физической нагрузке, длятся долго, не проходят после приема нитроглицерина, необходимо срочно вызвать бригаду “Скорой медицинской помощи”», — рекомендует Михаил Пушков.
— Появление или усиление одышки при физической нагрузке или в покое, в горизонтальном положении, появление кашля или хрипов при дыхании.
— Появление отеков или увеличение веса более, чем на 2 кг в течение 3 дней.
— Появление болей в верхних отделах живота.
— Снижение переносимости привычной физической нагрузки.
— Появление головокружений, обмороков.
— Появление частого сердцебиения, перебоев в работе сердца.
Есть проблемы — обращайтесь в СМО
Поскольку диспансерное наблюдение регламентировано различными нормативными актами, это позволяет страховым медицинским организациям в системе ОМС отслеживать правильность и качество этого медицинского вмешательства. При любых сложностях в получении медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения, необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию. «Если вам отказывают в определенных исследованиях, вы не можете записаться к кардиологу, вас не информируют о том, какой объем обследований полагается, в любом спорном случае — обращайтесь в свою страховую компанию. Страховое представитель всегда окажет помощь и сделает все возможное для решения вашего вопроса», — подчеркивает советник генерального директора «Капитал-МС» Михаил Пушков.
Алгоритм обращения в СМО прост. Для того чтобы связаться со своей страховой компанией нужно узнать ее название, которое расположено на вашем полисе ОМС. Там же, как правило, указаны и необходимые контактные данные. Или их можно уточнить на сайте страховой компании.
Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель предпримет необходимые действия — свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.